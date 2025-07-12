Довгоочікуване похолодання йде до Києва: без погодних капризів не обійдеться

Коли у столиці чекати на похолодання

Після короткого перепочинку від спеки погода в Україні знову стала спекотною, хоч і з періодичними короткочасними дощами. Це призведе до того, що ближче до кінця нового тижня у Києві знову стане прохолодно.

За даними сайту Ventusky, мешканці столиці почнуть відчувати це в період з 17 по 19 липня. Причиною похолодання, ймовірно, є дощі, які для Києва прогнозують з 15 числа.

Синоптики очікують, що температура повітря за цей період опуститься приблизно з +31 до +21 градуса.

Погода 17 липня

Погода 18 липня

Погода 19 липня

Синоптики очікують, що саме у період 17-18 липня варто очікувати на найбільш істотні опади. Після чого погода в українській столиці залишатиметься відносно сухою до кінця місяця.

Опади у Києві

Подібний прогноз дають і в Укргідрометцентрі, де попереджають про дощі практично на всій території України, крім частини південних та східних областей.

Прогноз УГМЦ на 17 липня

Як раніше розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, у другій декаді липня найбільше опадів випаде у західних та північних областях, там періодично навіть можна чекати грози та шквальні пориви вітру. В решті України кількість та інтенсивність опадів буде значно нижчою.

За його інформацією, 16 по 20 липня середня температура в центральних та східних областях вдень досягне +32…+38 градусів, у решті — +26…+32.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де найближчими днями температура повітря підніметься вище +40 градусів.