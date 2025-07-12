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Довгоочікуване похолодання йде до Києва: без погодних капризів не обійдеться

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Погода Новина оновлена 12 липня 2025, 20:03
Погода

Коли у столиці чекати на похолодання

Після короткого перепочинку від спеки погода в Україні знову стала спекотною, хоч і з періодичними короткочасними дощами. Це призведе до того, що ближче до кінця нового тижня у Києві знову стане прохолодно.

За даними сайту Ventusky, мешканці столиці почнуть відчувати це в період з 17 по 19 липня. Причиною похолодання, ймовірно, є дощі, які для Києва прогнозують з 15 числа.

Синоптики очікують, що температура повітря за цей період опуститься приблизно з +31 до +21 градуса.

Погода 17 липня
Погода 17 липня
Погода 18 липня
Погода 18 липня
Погода 19 липня
Погода 19 липня

Синоптики очікують, що саме у період 17-18 липня варто очікувати на найбільш істотні опади. Після чого погода в українській столиці залишатиметься відносно сухою до кінця місяця.

Опади у Києві
Опади у Києві

Подібний прогноз дають і в Укргідрометцентрі, де попереджають про дощі практично на всій території України, крім частини південних та східних областей.

Прогноз УГМЦ на 17 липня
Прогноз УГМЦ на 17 липня

Як раніше розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, у другій декаді липня найбільше опадів випаде у західних та північних областях, там періодично навіть можна чекати грози та шквальні пориви вітру. В решті України кількість та інтенсивність опадів буде значно нижчою.

За його інформацією, 16 по 20 липня середня температура в центральних та східних областях вдень досягне +32…+38 градусів, у решті — +26…+32.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де найближчими днями температура повітря підніметься вище +40 градусів.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди