Нарешті можна видихнути? Чи завершилась на Землі затяжна магнітна буря

На графіку немає жодної магнітної бурі

Затяжна сильна магнітна буря нарешті завершилась на Землі. Вчені прогнозують, що геомагнітна "тиша" протримається і найближчими днями.

За даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у п'ятницю, 11 липня тримається низька сонячна активність у 2 бали. Магнітних бур не передбачається 12 та 13 липня.

Зауважимо, що геомагнітна тиша розпочалась 10 липня, а перед тим на Землі вирувала сильна магнітна буря, яка почала впливати на магнітне поле нашої планети ще з 26 травня.

Чи будуть цими днями магнітні бурі

Однак прогноз щодо магнітних бур не остаточний, адже погода на Сонці змінюється кожні 10 хвилин. Тому є ймовірність того, що "тиша" буде недовгою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам нашої країни не пощастить з погодою наприкінці тижня, адже синоптики прогнозують нестерпну спеку і грози. Місцями показники на термометрах у денний час можуть сягати майже 40 теплих градусів.

Крім того, в деяких західних регіонах на найближчі дні оголошено гідрологічне попередження через можливі паводки.