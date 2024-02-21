Плату за паркування у Києві визнали надто дорогою: суд виніс рішення

Комунальне підприємство усвідомлено завищило ціни на паркування у столиці

У Києві не стягуватимуть плату за паркування з 21 лютого 2024 року. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив рішення Окружного суду про те, щоб визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА щодо тарифів на платне паркування у столиці.

Про це повідомив голова Київського територіального осередку Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький. Він підкреслив, що чекає на нові та обґрунтовані тарифи від влади Києва.

У розпорядженні КМДА від 07.11.2022 № 735 було встановлено, що тариф на користування місцем паркування КП "Київтранспарксервіс" у першій зоні становить 35 гривень на годину, у другій зоні — 25 гривень, а в третій — 5 гривень. Рішення суду про скасування цього рішення та визнання його недійсним вже набуло чинності.

Хмельницький додав, що 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування у Києві знову завищені. Штраф за два повторні порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства 6,6 млн грн.

"КП "Київтранспарксервіс" скористався своїм монопольним становищем, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимувала". За результатами розгляду, тимчасова антимонопольна комісія АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн гривень і зобов’язала комунальників та КМДА припинити правопорушення", — написав Хмельницький.

Він нагадав, що це не перше порушення комунальників. Раніше підприємство вимагало у переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувань додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передач.

"У зв’язку з цим у липні 2021 року Колегія АМКУ наклала на КП "Київтранспарксервіс" штраф у розмірі 2,6 млн грн. Усі судові інстанції КП програли та були змушені сплатити суму штрафних санкцій", — підсумував Хмельницький.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій авто припаркувався на сходах. На фото видно, що автомобіль стоїть буквально на сходах.