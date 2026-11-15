Дістали светр із шафи, а на ньому катишки? Три способи повернути речам охайний вигляд

Чому трикотаж покривається грудочками та які способи догляду можуть його зіпсувати.

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Котишки на светрі можна прибрати машинкою для їх видалення, а окремі грудочки — акуратно зрізати маленькими ножицями. Вибір способу залежить від фактури в’язки: з тонкими, пухнастими та ажурними речами потрібно поводитися особливо обережно.

"Телеграф" розповідає, як очистити трикотаж від катишків та не пошкодити полотно. Спочатку огляньте річ і прочитайте рекомендації щодо догляду на ярлику.

Чому на светрі з’являються катишки

Через тертя вільні кінчики волокон виходять на поверхню, сплутуються та збиваються у щільні грудочки. Найчастіше котушки з’являються під пахвами, на боках і рукавах, а також у місцях, де одяг стикається з сумкою. Вони можуть виникнути на речах з різних матеріалів і самі по собі не означають, що светр час викидати.

Не плутайте катишки із затяжками. Якщо з полотна витягнулася петля або довга нитка, зрізати її не можна – так можна порушити цілісність в’язки. Не відривайте грудочки і пальцями: разом із ними легко витягнути волокна із пряжі.

Як акуратно зняти катишки

Розкладіть сухий светр на рівній поверхні та розправте складки, не розтягуючи полотно. При хорошому освітленні огляньте шви, краї та елементи візерунка, що виступають. Перед обробкою перевірте вибраний спосіб на невеликій непомітній ділянці.

На досить гладкому трикотажі зручно користуватися машинкою для видалення катишків. Ведіть її плавно, без натиску, а тканину тримайте вільною рукою. Якщо у приладу регулюється висота зрізу, почніть із положення, при якому ножі знаходяться далі від полотна. Обходьте вільні нитки, вишивку та опуклі деталі в’язки.

Плавно ведіть машинку по розправленому полотну без натиску, обминаючи деталі, що виступають. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Декілька окремих катишків можна зрізати маленькими гострими ножицями. Видаляйте лише виступаючий грудочку, не захоплюючи нитки светра. Тут важлива точність, а чи не швидкість. Якщо межу між катишком і полотном важко розглянути, краще зупинитися.

Зрізайте катишки обережно, щоб не захопити ножицями нитки светра. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Для деяких вовняних речей підходить спеціальний гребінець для трикотажу. Спочатку перевірте його на непомітній ділянці. Пухнасту пряжу, наприклад мохер або ангору, легко позбавити характерного ворсу. Після обробки зберіть зрізані волокна м’якою щіткою для одягу, не розтираючи поверхню.

Для деяких вовняних речей підходить спеціальний гребінь для трикотажу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чого уникати і як далі доглядати річ

Одноразова бритва, пемза та жорстка губка – ризикована заміна спеціальним інструментам. Лезо може зачепити нитку та прорізати полотно, а абразивна поверхня – розпушити його ще сильніше. Липкий ролик збере вільний ворс та пил, але не зріже щільно прикріплені катишки.

При пранні дотримуйтесь вказівок на ярлику: допустимі температуру, режим і спосіб сушіння визначають склад і пристрій речі. Якщо машинне прання дозволене, викрутіть светр навкруги і не прайте його разом з одягом з відкритими блискавками, гачками та грубими деталями. Сітчастий мішок допоможе зменшити тертя про інші речі.

Не викручуйте випраний трикотаж із зусиллям. Якщо на ярлику вказано горизонтальне сушіння, розправте светр на рушник і надайте форму. Зберігайте речі вільно складеними, не утрамбовуючи їх на полиці.

Як повідомляв "Телеграф", мокру білизну після зупинки прання не слід надовго залишати в закритій машині: у теплі та при поганій вентиляції затхлий запах може з’явитися вже через 4-6 годин у практичних рекомендаціях.