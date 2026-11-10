Останній шанс заощадити 242 грн на улюбленій каві: акція в "АТБ" закінчується вже сьогодні
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За акцією продають Pupa Classic та Espresso Italiano у кілограмових пакованнях
Сьогодні, 10 листопада, в "АТБ" завершується тижнева акція на зернову каву Kavos Bankas. Інтернет-магазин "АТБ" позначає ці пропозиції як чинні до 10 листопада.
Як пише "Телеграф", вони входять до тижневих знижок із 4 листопада.
Більше про це читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"
Кава Kavos Bankas Pupa Classic у зернах, 1 кг, коштує 707,90 грн замість 950 грн. Знижка становить 25%, а економія на одному пакованні – 242,10 грн.
Кава Kavos Bankas Espresso Italiano у зернах, 1 кг, продається за 674,90 грн замість 900 грн – також зі знижкою 25%. Покупці заощаджують 225,10 грн. У каталозі біля цієї позиції стоїть позначка "Закінчується".
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", кава з пакетика, яку пам’ятають досі: звідки взявся MacCoffee і чому за ним ностальгують.