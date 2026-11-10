Останній шанс заощадити 242 грн на улюбленій каві: акція в "АТБ" закінчується вже сьогодні

За акцією продають Pupa Classic та Espresso Italiano у кілограмових пакованнях

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Сьогодні, 10 листопада, в "АТБ" завершується тижнева акція на зернову каву Kavos Bankas. Інтернет-магазин "АТБ" позначає ці пропозиції як чинні до 10 листопада.

Як пише "Телеграф", вони входять до тижневих знижок із 4 листопада.

Більше про це читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Кава Kavos Bankas Pupa Classic у зернах, 1 кг, коштує 707,90 грн замість 950 грн. Знижка становить 25%, а економія на одному пакованні – 242,10 грн.

За акцією кілограм Pupa Classic коштує менш як 708 грн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кава Kavos Bankas Espresso Italiano у зернах, 1 кг, продається за 674,90 грн замість 900 грн – також зі знижкою 25%. Покупці заощаджують 225,10 грн. У каталозі біля цієї позиції стоїть позначка "Закінчується".

У каталозі "АТБ" для Espresso Italiano стоїть позначка "Закінчується" Джерело: Телеграф

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", кава з пакетика, яку пам’ятають досі: звідки взявся MacCoffee і чому за ним ностальгують.