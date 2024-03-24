ДТЕК втратив половину генерації електроенергії через атаку росіян: подробиці

На відновлення об’єктів, які ще можна відремонтувати, потрібні місяці

Масована атака ракетами та дронами по Україні 22 березня стала найсильнішим ударом по енергетиці країни. Усього лише за один день було виведено 50% об’єктів генерації групи ДТЕК.

Поки невідомо, скільки часу та грошей доведеться витратити на відновлення, бо досі з’ясовують усі наслідки. Проте це буде тривати довго, про що генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив в етері національного телемарафону.

"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення ― будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць", ― сказав Коваленко.

За його словами, 150 повітряних цілей було спрямовано на енергетичні об’єкти України. Росіяни застосували для цього 90 ракет та 60 дронів. Удари приходились по генераційних та розподільчих об’єктах, тобто, атака була комплексною.

Під час масштабного обстрілу було пошкоджено ДніпроГЕС та вражено близько двох десятків підстанцій. Після цієї атаки суттєво знизилась спроможність генерувати та передавати електроенергію.

Для довідки: Компанія YASNO, яка постачає споживачам електрику та газ, входить у групу ДТЕК, найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі нашої країни. У цієї групи є багато напрямків: видобуток природного газу, газового конденсату, вугілля, генерація та розподіл енергетики, відновлювальна енергетика. Також ДТЕК впливає на розвиток гуртової торгівлі енергоресурсами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Нагадаємо, що зранку 22 березня росіяни масовано обстріляли міста України. У декількох областях почались проблеми зі світлом. За даними на неділю заживили майже усіх абонентів, та у Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише у 50%.

Під час масованої атаки росіяни спрямували 8 ракет на ДніпроГЕС. Били по греблі, та вона вистояла. Ризику затоплення наразі немає. Більш того по греблі відновили рух, хоч і не повністю. Ситуацію обіцяють виправити найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.