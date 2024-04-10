Нестандартный ход: Литва отдаст Украине свои ТЭС по кусочкам, а другие государства создадут "энергетический Рамштайн"

Оборудование вполне рабочее и ждало своего времени в законсервированном состоянии

Украина продолжает преодолевать последствия российских атак по энергетическим объектам. Для минимизации нагрузки на ослабленную систему в ряде регионов уже внедрили плановые отключения электроэнергии.

Помочь в реанимировании украинских станций вызвалась Литва. Ее правительство предложило передать нам оборудование по собственным закрытым теплоэлектростанциям, о чем на днях сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Телеграф" выяснял, насколько этот план спасения реалистичен и позволит ли он уберечь нас от блекаута в случае продолжения российского энерготеррора.

Нестандартное предложение Литвы

Международные партнеры уже начали действовать. США передали нам 109 генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин для экстренных служб. Технику доставили в Днепр, Винницу, Ивано-Франковск, Львов, Черкассы и Черновцы, сообщила посол Бриджит Бринк.

Правительство Дании приняло решение о выделении 40 млн крон (более 5,8 млн долл.) на восстановление поврежденных украинских энергетических систем, сообщает отечественное Минэнергетики.

Кроме того, неожиданную помощь нам предложила Литва. Дружественное государство планирует разобрать на запчасти свои законсервированные ТЭС, чтобы передать Украине необходимое для ремонта оборудование.

По словам бывшего министра топлива и энергетики Игоря Насалика, этот план вполне реалистичен для выполнения и может стать поддержкой для нашей энергетической системы. Впрочем, опираться на такие "костыли" постоянно не получится. Украине следует активно работать над поиском новых решений в условиях войны.

– У нас развита газотранспортная система, которую не так-то легко уничтожить, ведь она расположена под землей. В точках, где есть дефицит, нужно поставить компрессорные станции на газ – генерирующие мощности. Достаточно 100-150 таких небольших газогенераторов на 25 МВт, чтобы компенсировать мощности потерянных тепловых электростанций. Проблема в том, что делать это следовало еще два года тому назад. Сейчас для этого у нас нет даже толковой программы.

Поэтому да, на предложение Литвы следует соглашаться. Бояться того, что это якобы "отработанные" детали, не нужно – это оборудование вполне рабочее и ждало в своего времени в законсервированном состоянии. Нам предлагали его и раньше, но нужды в нем тогда не было. Речь идет об узловых запасных частях, генераторных частях, котловых частях станции. Все это следует передавать ДТЭК для компенсации ее ремонтной базы, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Украине нужен "энергетический Рамштайн"

Идею Литвы положительно оценил и экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков. По словам специалиста, успешная реализация этого проекта может побуждать к аналогичным предложениям и правительства других стран.

– Если остальные государства-партнеры сделают то же самое со своим не эксплуатирующим оборудованием, это будет достаточно мощной поддержкой для нас. В то же время это не снимает с повестки дня вопрос поиска средств на приобретение Украиной собственного оборудования.

Речь может идти о десятках миллиардов гривен, которые будут нужны нам только на первом этапе. Восстановление энергосистемы – очень дорогое дело, особенно в сегодняшних условиях. Учитывая это, думаю, нелишне было бы инициировать создание своеобразного энергетического "Рамштайна" для поддержки Украины со стороны партнеров, — говорит политик "Телеграфу".

Украинское правительство уже сейчас занимается поиском решений для обеспечения финансирования работ по возобновлению энергетической системы, отмечает народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме того, по словам парламентария, так называемый "энергетический Рамштайн" фактически начал действовать с начала террора украинской энергетической инфраструктуры зимой 2022-2023 года, в котором Украину активно поддерживали страны Восточной Европы и США.

– Ситуация повторяется. Некоторое оборудование закупить крайне сложно, ведь его производство в мире ограничено, но у Украины есть определенные запасы. Что касается финансирования, то "Укрэнерго" закрывает потребности за государственный счет. ДТЭК фактически за свой счет этим занимается, хотя поддержки со стороны государства в отдельных вопросах тоже не лишена, – говорит Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу".

Ситуация сложная, но не катастрофическая

По данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 9 апреля лимиты потребления электроэнергии действуют в Харьковской области (для бытовых и промышленных потребителей) и Криворожье (для промышленных потребителей).

Кроме того, система работает нестабильно. Для компенсации дефицита в энергосистеме по причине недостаточности генерации привлекают аварийную помощь операторов системы передачи электроэнергии Румынии, Польши и Словакии.

По словам эксминистра по жилищно-коммунальному хозяйству Алексея Кучеренко, ситуация в энергосистеме сложная, но не катастрофическая. Восстановить мощности можно, но для этого требуются немалые средства.

– ДТЭК планируют сделать это к середине лета. По их подсчетам, это обойдется около 230 млн дол. На восстановление Змиевской станции "Укрэнерго" [под Харьковом] средства будет искать государство. Не исключен финансовый кризис на энергорынке, поэтому сейчас крайне важно, чтобы украинцы сознательно отнеслись к оплате коммунальных услуг, чтобы энергетики могли продолжать делать свое дело. По всей вероятности, правительству все же придется принимать не очень популярные тарифные изменения, — говорит политик в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам Алексея Кучеренко, проблема и в сложности получения необходимых деталей. На изготовление некоторых видов оборудования уходит более полугода, а в очереди на их приобретение стоит ряд стран.

Просто сейчас председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (именно его трансформаторы пострадали от российского террора больше всего) занимается поиском такого оборудования как на территории Украины, так и за рубежом, рассказывает политик.

Ликвидировать последствия террора очень сложно, ведь Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике, отмечает Игорь Насалик.

– Ну восстановят, а завтра туда снова прилетит. Мы ведь не "закрыли" небо, не усилили ПВО над критической инфраструктурой, хотя бы над регулирующими мощностями. После первых серьезных атак в этом году я говорил, что проблемы начнутся не зимой, мы ощутим последствия уже летом. Собственно, это сейчас и происходит. Если к решению проблемы не подойти системно, будут очень плачевные последствия. Энергетика – это основа, без которой остановится вся экономика, – отмечает экс-министр топлива и энергетики.

Стоит отметить, что, реагируя на возвращение энерготеррора РФ, в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже "дала все необходимые сигналы" партнерам о потребностях для защиты критической инфраструктуры, в частности, в вопросе усиления системы ПВО.

По словам главы государства, каждый из наших союзников знает, в чем именно мы нуждаемся и насколько это важно для защиты от ударов РФ.

Наши международные партнеры в очередной раз продемонстрировали готовность к оперативному поиску решений по преодолению последствий российского террора. В то же время, несмотря на то, что украинцы всегда будут благодарны союзникам за эту поддержку, гораздо эффективнее было бы бороться не с последствиями, а с причинами этих разрушений. К примеру, вовремя предоставляя нам системы ПВО для защиты критической инфраструктуры.