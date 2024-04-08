Литва допоможе відновити енергосистему України у цікавий спосіб: Міненергетики розкрило деталі

Литовські ТЕС стануть донорами для українських

Українську енергосистему, яка значно постраждала після російських атак, може допомогти відновити Литва. Зокрема Міністерство енергетики країни висунуло пропозицію, яка передбачає те, що закриті та неактивні ТЕС буде розібрано та передано Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що інші країни також долучаються до ліквідації наслідків атак на українську енергосистему.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", — заявив він.

Проте міністр наголосив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, Україна відчуває дефіцит засобів ППО та може швидко вичерпати свої запаси. У разі інтенсивного обстрілу залишиться без боєприпасів уже до кінця місяця. Ситуація ускладнюється тим, що з деякими повітряними загрозами можуть впоратися лише системи типу Patriot. Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, щоб повністю забезпечити безпеку України, їй "бажано мати 25 систем "Петріот" по шість-вісім батарей у кожній".

Раніше "Телеграф" писав, що уникнути тяжких наслідків російських атак України можна, якщо побудувати сотні маленьких електростанцій по всій території. Водночас це не має вплинути на тарифи для населення. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, у разі розосередження об'єктів генерації ворожі атаки не призведуть до таких тяжких, які можна спостерігати сьогодні.