Курс вас здивує: скільки коштує долар на чорному ринку Києва
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Підскочила ціна на євро
На валютному ринку не спостерігається різких коливань, але вся іноземна валюта дорожчає. За вихідні долар зріс майже на 20 копійок.
Євро теж дорожчає, разом з ним інша європейська валюта. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,72 грн
Євро (EUR): 42,81 грн
Злотий (PLN): 9,97 грн
Канадський долар (CAD): 29,03 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,78 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,89 грн
Євро (EUR): 43,03 грн
Злотий (PLN): 9,91 грн
Канадський долар (CAD): 29,16 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,00 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні майже не змінився.
Купівля: 39,85 грн
Продаж: 39,94 грн
Раніше "Телеграф" писав, як зміниться курс долара протягом 2024 року. Ситуація на ринку залишатиметься контрольованою, адже підтримуватиметься за допомогою зовнішнього фінансування, накопичення суттєвих міжнародних резервів та послідовної політики регулятора.