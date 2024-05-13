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Курс вас здивує: скільки коштує долар на чорному ринку Києва

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Американська валюта
Американська валюта. Фото vlasno.info

Підскочила ціна на євро

На валютному ринку не спостерігається різких коливань, але вся іноземна валюта дорожчає. За вихідні долар зріс майже на 20 копійок.

Євро теж дорожчає, разом з ним інша європейська валюта. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,72 грн

Євро (EUR): 42,81 грн

Злотий (PLN): 9,97 грн

Канадський долар (CAD): 29,03 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,78 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,89 грн

Євро (EUR): 43,03 грн

Злотий (PLN): 9,91 грн

Канадський долар (CAD): 29,16 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,00 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні майже не змінився.

Купівля: 39,85 грн

Продаж: 39,94 грн

Раніше "Телеграф" писав, як зміниться курс долара протягом 2024 року. Ситуація на ринку залишатиметься контрольованою, адже підтримуватиметься за допомогою зовнішнього фінансування, накопичення суттєвих міжнародних резервів та послідовної політики регулятора.

Теги:
#Новини Києва #Курс долара #Курс євро #Валюта на чорному ринку #Курс валют у Києві