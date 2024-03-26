Багатії на крутих тачках серйозно зекономили: що не так із податком на розкіш у 2024 році

Держбюджет так втрачає купу грошей щороку

В Україні існує податок на розкіш. Є перелік авто, за купівлю яких потрібно сплатити 25 тисяч гривень. Щороку його публікує ДП "Держзовнішінформ".

Та цьогоріч перелік далеко не повний, інформує Bihus.Info. У ньому є багато дірок — деякі розкішні марки, окремі модифікації тощо. Але що обурює найбільше — там є низка помилок, які дозволять окремим власникам розкішних авто уникнути сплати 25 тисяч гривень.

Які марки не потрапили у перелік

Чомусь у переліку взагалі немає марок Ferrari, Rolls-Royce, McLaren та Alpina. А таких в Україні є багатенько. До прикладу, ця новенька Ferrari Purosangue 2024 року випуску за 1 млн доларів. Чи Rolls-Royce, на якому їздять нардепи Геннадій Вацак, або Степан Івахів.

Ще — до прикладу — Lamborghini. Авто цього італійського бренду також немає у переліку. А таких є щонайменше 2 десятки на дорогах України. До прикладу, Lamborghini Urus за майже 270 тисяч доларів, який сфотографували у столиці. Цей перелік можна довго продовжувати.

Щодо McLaren, то їх, звісно, також немає. А такі авто можна зустріти, наприклад, в Ужгороді. Вартість суперкара складає щонайменше 250 тисяч доларів. Такі авто мали б потрапити під оподаткування і їхнім власникам, напевно, не було б проблематично сплатити 25 тисяч гривень.

Але натомість у переліку є Tesla, яка коштує у 9-10 разів дешевше, чи BMW iX (I20) M60, найбільша вартість якого складає 55 тисяч доларів.

Помилки, які можуть допомогти уникнути сплати податку

Крім того, у Держзовнішінформі припустилися низки помилок, які дозволять власникам авто, що підпадають під податок, уникнути його сплати. Наприклад, Bentley вказані з неправильними об’ємами двигунів. Можна вважати, що Mercedes-Maybach також не потрібно платити податок, адже такої марки немає. Є якийсь MaVbach, що не існує в природі.

Офіційний перелік можна подивитись тут:

Раніше "Телеграф" писав, хто може не платити за ввезення авто в Україну. Є 2 категорії українців, які можуть скористатися пільгою.