Україна може отримати 50 млрд доларів від США, але є вимога для Євросоюзу, — FT

Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7

Сполучені Штати Америки готові надати Україні кредит на 50 млрд доларів, але їм потрібні гарантії від ЄС, що до кінця війни активи РФ залишаться під санкціями. Тоді відшкодування буде можливе саме з цих коштів.

Про це пише FT, посилаючись на секретний документ. Зазначається, що таке рішення має бути підтримане лідарами ЄС, зокрема й премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який ревниво оберігає своє право вето щодо санкцій.

Видання зазначає, що пропозиція США викладена в дискусійному документі ЄС, який підготовлено для віртуальної зустрічі міністрів фінансового блоку в середу. Тоді планується обговорення того, як зібрати авансові гроші для Києва.

Зазначається, що Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України.

Основним варіантом, який розглядається, є план США позичити гроші Україні, можливо, разом з іншими державами G7. Сума приблизно відповідатиме розрахунковим "несподіваним прибуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії. Тож дипломати кажуть, що у такий спосіб можна залучити до 50 мільярдів доларів.

За даними газети, точні деталі кредиту, включаючи термін погашення, процентну ставку, чи буде він наданий безпосередньо, чи через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити.

У документі йдеться, що Вашингтон розглядає будь-яку таку позику як "обумовлену" виділенням ЄС прибутків від активів на виплати та гарантією того, що "активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".

Газета зазначає, що така застава має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Якщо прибуток буде меншим за необхідні виплати або якщо ЄС не погодиться на продовження санкцій, США потенційно будуть нести відповідальність. США обговорюють інші потенційні варіанти розподілу цього ризику з іншими партнерами G7.

Деякі уряди ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків таких запевнень. "Американцям, ймовірно, доведеться визнати, що ЄС не може дати залізну гарантію [щодо] втрат", — сказала особа, поінформована про переговори.

Інший варіант, який розглядається, передбачає фактичне надання ЄС — разом з іншими країнами G7 — двосторонніх кредитів Україні, забезпечених прибутками від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Це потенційно вимагатиме від ЄС використання "запасу" в рамках свого спільного бюджету — крок, який також вимагатиме одностайної згоди. "Час, необхідний для впровадження таких гарантій, разом із правовими та операційними обмеженнями, не сприятиме швидкому впровадженню цього варіанту", – підсумовується в документі.

Зазначається, що тиск щодо використання активів посилився в останні місяці, оскільки Вашингтон прагне максимально збільшити фінансову допомогу Києву з огляду на президентські вибори в листопаді. Але санкційні рішення ЄС мають бути підтримані усіма його членами.

Раніше "Телеграф" писав, що країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.