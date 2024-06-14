Скільки заробляють "тютюнові барони" на нелегальних сигаретах. Цифри вразили навіть послів "Великої сімки"

Українців очікує чергове зростання цін на тютюнові вироби

У першій частині свого розслідування "Телеграф" розповів про те, як функціонує тіньовий тютюновий ринок в Україні, а також про можливі зв’язки "тютюнових баронів" та криміналітету родом з 1990-х.

У другій частині йтиметься про менш публічних гравців тютюнового "лівака". Деякі з них вже стали символом безсилля вітчизняних силовиків у боротьбі з тіньовим контрафактом. Інші особливо не з'являються у новинах, воліючи робити гроші в інформаційній тиші.

United Tobacco — найскандальніша

Тютюнова фабрика United Tobacco у Жовтих Водах (Дніпропетровська область) — це, мабуть, символ провалу боротьби силовиків з тіньовим виробництвом сигарет в Україні. Так, ще 2018-го вийшло розслідування "Схем" про виробництво цигарок з підробленими акцизними марками на фабриці у цьому місті.

З того часу підприємство пережило купу обшуків, у тому числі блокування СБУ у серпні 2022 року, мітинги працівників та багато іншого, але ситуація не змінюється. Та ж компанія зі збору маркетингових даних та аналітики "Kantar Україна" продовжує вважати підприємство таким, що працює, і одним з бенефіціарів вигоди від виробництва сигарет з підробленими акцизними марками поряд з ТОВ "Українське тютюнове виробництво" та ТОВ Marshall Finest Tobacco Ukraine. Це при тому, що офіційно ще 2022-го United Tobacco було позбавлено ліцензії.

Проте підприємство проходить за тим самим кримінальним провадженням №72024171100000002 від 18 січня 2024 року. Але, що цікаво, слідство особливо виділяє United Tobacco та Marshall Finest Tobacco Ukraine, розташоване у селі Острів під Тернополем.

Судячи з даних сервісу Clarity-project, Marshall Finest Tobacco Ukraine може бути пов’язаним з United Tobacco. Принаймні на 19 січня 2021 року обидві "ТОВки" були зареєстровані фактично у сусідніх кабінетах — 33 та 35 відповідно, у будинку № 40 на вулиці Гагаріна у Жовтих Водах.

При цьому важливою перевагою Marshall Finest Tobacco Ukraine є те, що підприємство має ліцензію на виробництво тютюнових виробів до 2025 року. Водночас United Tobacco такої ліцензії не має.

Цікавою є також фігура власника United Tobacco, яким офіційно, за даними YouControl, володіє В’ячеслав Вершута. Проте Clarity-project називає власником компанію "Сентротрейд лімітед" з Маршаллових Островів у Тихому океані.

У своєму розслідуванні 2018 року "Бігус.Інфо" пов’язував United Tobacco з ексгендиректором державної "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", яка є виробником титану, Русланом Журилом. Пізніше він став підозрюваним у справі про розкрадання коштів держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Енергоатом" разом з екснардепом Миколою Мартиненком. Також він може бути пов’язаний з неоднозначним бізнесменом та власником ФК "Інгулець" Олександром Поворознюком на прізвисько "Папа".

Як стверджували ті ж "Схеми", партнером Журила по United Tobacco є бізнесмен Віталій Кіро, чия дружина Ольга була співвласником британської фірми Alderton Business, якій у 2018-му належала тютюнова фабрика у Жовтих Водах.

У 2021 році на United Tobacco очікував "ребрендинг" зі зміною власників. Втім, як стверджували "Схеми" у 2018-му, вже тоді директором United Tobacco був В’ячеслав Вершута, тобто, найімовірніше, реальними власниками фабрики у Жовтих Водах залишилися ті ж самі особи.

Цікаво, що буквально напередодні Віталій Кіро виплив у розслідуванні "Схем" — як з’ясувалося, він разом з ексзаступником голови Держмитслужби Русланом Черкаським витратив понад 25 млн дол. на нерухомість в ОАЕ.

Втім, про ці компанії відомо давно, а ось імена інших гравців тіньового тютюнового ринку звучать набагато рідше.

ТОВ "Табако дім" — від податкових конвертів до тютюнового контрафакту

15 травня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про масштабні обшуки у низці компаній — виробників цигарок, які підозрюються у випуску контрафактної продукції. Як він написав, серед них і фірма відомого "конвертатора" з Києва.

Хоча прізвища політик не назвав, для учасників ринку не секрет, що йшлося про Юрія Карфіка, якого пов’язують з ТОВ "Табако дім". Ця компанія у 2022 році була позбавлена обладнання, щоправда, пізніше змогла зняти арешт з виробничих ліній, і на відміну від United Tobacco має ліцензію на виробництво сигарет до 2026 року.

Хоча у дослідженні "Kantar Україна" "Табако дім" відсутній, за традицією він є в тому ж кримінальному провадженні № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року як виробник нелегальних сигарет.

Зауважимо, що до березня 2024 року прізвище власника "Табако дім" звучало у відкритому просторі рідко, поки його не згадали як бенефіціара ще однієї схеми контрабанди цигарок до Європи. За даними ЗМІ, виробничі потужності, розкидані по кількох регіонах України, здатні виробляти до 3,5 млн пачок сигарет.

Уперше ж уродженець Одеси Юрій Карфік згадувався 2018-го як один з організаторів схем з податкового кредиту та "скруток" ПДВ, коли за рахунок купівлі-продажу реальних податкових накладних про сплату ПДВ можна було економити на податках. Через три роки його знову згадали у зв’язку з цими схемами, як одного з основних бенефіціарів по Київській області.

Ймовірно, така увага Юрію Карфіку припала не до вподоби, і замість ТОВ "Табако дім" з’явилося ТОВ "Місцева виробнича група", що працює на ліцензії свого попередника. Втім, офіційно бізнесмен виступає співвласником ТОВ "Торговий дім "Столичний ювелірний завод" та ТОВ "Голд ленд" і ніяк із виробництвом цигарок не пов’язаний, але навіть нардеп Данило Гетманцев натякає на те, що це не є так.

Orion Tobacco — сигарети для короля контрабанди

Ще одна легальна компанія, що нечасто згадується у новинах про тіньовий тютюновий ринок, — ТОВ Orion Tobacco. А тим часом вона представляє одеський сектор ринку.

Так, ще у серпні 2022 року пресслужба Бюро економічної безпеки України повідомила про припинення діяльності з виробництва нелегальних цигарок та вилучення обладнання вартістю 70 млн грн. А за даними ЗМІ, власником був одеський бізнесмен Вадим Альперін, який здобув популярність як король контрабанди та потрапив під персональні санкції у квітні 2021 року. Через три роки їх продовжили до 2027 року.

У квітні 2024 року директора пов’язаної з Альперіним фірми, чиє незаконне виробництво БЕБ прикрило влітку 2022-го, було затримано і заарештовано на 60 днів. Судячи з документів Шевченківського районного суду Києва, йдеться про ТОВ Orion Tobacco.

На думку журналіста Євгена Плінського, тютюновий бізнес Вадима Альперіна не особливо страждає, оскільки "король контрабанди" на різні шляхи вирішує свої питання в судах і ті повертають йому заарештоване раніше обладнання.

Зауважимо, що 28 травня БЕБ знову відзвітувало про обшук на легальному підприємстві — виробнику тютюнової продукції, що належить "відомому підсанкційному одеському контрабандисту". Тобто знову мається на увазі Вадим Альперін, і, судячи з повідомлення нардепа Гетманцева, наприкінці травня оперативники Бюро економічної безпеки знову відвідали Orion Tobacco.

Сигаретний контрафакт став політичним чинником

Цікаво, що на масштаби тіньового тютюнового ринку України звернули увагу і в країнах "Великої сімки", чиї посли направили листа прем’єру Денису Шмигалю із закликом активніше боротися з тіньовими ринками сигарет, пального та алкоголю. Як стверджує Forbes-Україна, посли G7 у своєму листі пояснили, що нарощувати зусилля щодо боротьби з контрафактом необхідно для поповнення держбюджету.

Чи дадуть відповідь державні органи на заклики послів G7, поки не відомо, але влада вже заявила про наявність планів щодо збільшення податків — військового збору до 5% з нинішніх 1,5% і ПДВ з нинішніх 20% до 22—23%.