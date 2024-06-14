Сколько зарабатывают "табачные бароны" на нелегальных сигаретах. Цифры впечатлили даже послов "Большой семерки"

Украинцев ожидает очередной рост цен на табачные изделия

В первой части своего расследования "Телеграф" рассказал о том, как функционирует теневой табачный рынок в Украине, а также о возможных связях "табачных баронов" с криминалитетом из 1990-х.

Во второй части речь пойдет о менее публичных игроках табачного "левака". Одни уже стали символом бессилия отечественных силовиков в борьбе с теневым табачным контрафактом. Другие же особо не мелькают в новостях, предпочитая делать деньги в информационной тишине.

United Tobacco — самая скандальная

Табачная фабрика United Tobacco в Желтых Водах (Днепропетровская область), — это, пожалуй, символ провала борьбы силовиков с теневым производством сигарет в Украине. Так, еще в 2018-м вышло расследование "Схем" о производстве сигарет с поддельными акцизными марками на фабрике в этом городе.

С тех пор предприятие пережило кучу обысков, в том числе блокировку СБУ в августе 2022 года, митинги работников и многое другое, но ситуация не меняется. Та же компания по сбору маркетинговых данных и аналитики "Kantar Украина" продолжает считать предприятие работающим, и одним из бенефициаров выгоды от производства сигарет с поддельными акцизными марками наряду с ООО "Украинское табачное производство" и ООО Marshall Finest Tobacco Ukraine. Это при том, что официально еще в 2022-м United Tobacco была лишена лицензии.

Тем не менее предприятие проходит все по тому же уголовному производству №72024171100000002 от 18 января 2024 года. Но что любопытно, следствие особо выделяет United Tobacco и Marshall Finest Tobacco Ukraine, расположенное в селе Остров под Тернополем.

Судя по данным сервиса Clarity-project, Marshall Finest Tobacco Ukraine может быть связано с United Tobacco. Во всяком случае на 19 января 2021 года обе "ТОВки" были зарегистрированы фактически в соседних кабинетах — 33 и 35 соответственно, в доме № 40 по улице Гагарина в Желтых Водах.

При этом важным преимуществом Marshall Finest Tobacco Ukraine является то, что предприятие имеет действующую лицензию на производство табачных изделий до 2025 года. В то же время United Tobacco такой лицензии не имеет.

Интересна также фигура владельца United Tobacco, которым официально, по данным YouControl, владеет Вячеслав Вершута. Clarity-project же называет владельцем компанию "Сентротрейд лимитед" с Маршалловых Островов в Тихом океане.

В своем расследовании в 2018 году "Бигус.Инфо" связывал United Tobacco с экс-гендиректором государственной "Объединенной горно-химической компании", являющейся производителем титана, Русланом Журило. Позднее он стал подозреваемым в деле о хищении средств госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "Энергоатом" вместе с экс-нардепом Николаем Мартыненко. Также он может быть связан с неоднозначным бизнесменом и владельцем ФК "Ингулец" Александром Поворознюком по прозвищу "Папа".

Как утверждали те же "Схемы", партнером Журило по United Tobacco является бизнесмен Виталий Киро, чья жена Ольга была совладелицей британской фирмы Alderton Business, которой в 2018-м принадлежала табачная фабрика в Желтых Водах.

В 2021 году United Tobacco ожидал "ребрендинг" со сменой владельцев. Впрочем, как утверждали "Схемы" в 2018-м, уже тогда директором United Tobacco был Вячеслав Вершута, то есть, скорее всего, реальными владельцами фабрики в Желтых Водах остались прежние лица.

Любопытно, что буквально накануне Виталий Киро всплыл в расследовании "Схем" — как выяснилось, он вместе с экс-заместителем главы Гостаможслужбы Русланом Черкасским потратил более 25 млн долл. на недвижимость в ОАЭ.

Впрочем, об этих компаниях известно давно, а вот имена других игроков теневого табачного рынка звучат куда реже.

ООО "Табако дом" — от налоговых конвертов до табачного контрафакта

15 мая глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о масштабных обысках в ряде компаний — производителей сигарет, подозреваемых в выпуске контрафактной продукции. Как он написал, в их числе и фирма известного "конвертатора" из Киева.

Хотя фамилии политик не назвал, для участников рынка не секрет, что речь шла о Юрии Карфике, которого связывают с ООО "Табако дом". Эта компания в 2022-м была лишена оборудования, правда, позже смогла снять арест с производственных линий, и в отличие от United Tobacco имеет лицензию на производство сигарет до 2026 года.

Хотя в исследовании "Kantar Украина" "Табако дом" отсутствует, по традиции он имеется в том же уголовном производстве № 72024171100000002 от 18 января 2024 года как производитель нелегальных сигарет.

Заметим, что до марта 2024 года фамилия владельца "Табако дом" звучала в открытом пространстве редко, пока его не упомянули как бенефициара еще одной схемы по контрабанде сигарет в Европу. По данным СМИ, производственные мощности, разбросанные по нескольким регионам Украины, способны производить до 3,5 млн пачек сигарет.

Впервые же уроженец Одессы Юрий Карфик упоминался в 2018-м как один из организаторов схем по налоговому кредиту и "скруткам" НДС, когда за счет купли-продажи реальных налоговых накладных об уплате НДС можно было экономить на налогах. Три года спустя его снова упомянули в связи с этими схемами, как одного из основных бенефициаров по Киевской области.

Вероятно, такое внимание Юрию Карфику пришлось не по нраву, и вместо ООО "Табако дом" появилось ООО "Местная производственная группа", работающее на лицензии своего предшественника. Впрочем, официально бизнесмен выступает совладельцем ООО "Торговый дом "Столичный ювелирный завод" и ООО "Голд ленд" и никак с производством сигарет не связан, но даже нардеп Даниил Гетманцев намекает на то, что это не так.

Orion Tobacco — сигареты для короля контрабанды

Еще одна легальная компания, нечасто звучащая в новостях о теневом табачном рынке, — ООО Orion Tobacco. А между тем она представляет одесский сектор рынка.

Так, еще в августе 2022 года пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности по производству нелегальных сигарет и изъятии оборудования стоимостью 70 млн грн. А по данным СМИ, владельцем был одесский бизнесмен Вадим Альперин, который получил известность как король контрабанды и попал под персональные санкции в апреле 2021 года. Спустя три года их продлили до 2027-го.

В апреле 2024 года директор связанной с Альпериным фирмы, чье незаконное производство БЭБ прикрыло летом 2022-го, был задержан и арестован на 60 дней. Судя по документам Шевченковского районного суда Киева, речь идет об ООО Orion Tobacco.

По мнению журналиста Евгения Плинского, табачный бизнес Вадима Альперина не особо страдает, так как "король контрабанды" различными путями решает свои вопросы в судах и те возвращают ему арестованное ранее оборудование.

Заметим, что 28 мая БЭБ вновь отчиталось об обыске на легальном предприятии — производителе табачной продукции, принадлежащем "известному подсанкционному одесскому контрабандисту". То есть вновь подразумевается Вадим Альперин, и, судя по сообщению нардепа Гетманцева, в конце мая оперативники Бюро экономической безопасности снова навестили Orion Tobacco.

Сигаретный контрафакт стал политическим фактором

Интересно, что на масштабы теневого табачного рынка Украины обратили внимание и в странах "Большой семерки", чьи послы направили письмо премьеру Денису Шмыгалю с призывом активнее бороться с теневыми рынками сигарет, топлива и алкоголя. Как утверждает Forbes-Украина, послы G7 в своем письме объяснили, что наращивать усилия по борьбе с контрафактом необходимо для пополнения госбюджета.

Ответят ли государственные органы на призывы послов G7, пока не известно, но власти уже заявили о наличии планов по увеличению налогов — военного сбора до 5% с нынешних 1,5% и НДС с нынешних 20% до 22—23%.