Кредитори зажерлися: Україні треба швидше розв'язати проблему з зовнішнім держборгом

Поки що сторони не можуть домовитись

Україні до 1 серпня 2024 року потрібно домовитись про реструктуризацію зовнішнього боргу. Уряд хоче списати майже половину боргу, а виплати відстрочити на 5 – 10 років.

Кредитори готові списати не більш як 20% заборгованості. Детальніше про зовнішній борг України та його вплив на курс валют та економічну ситуацію в країні читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "Що буде з доларом і чому кредитори "трохи зажерлися": економічні експерти зробили прогноз для України".

Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що кредитори "трохи зажерлися". Вони закладають 20% норми дохідності, рахуючи купонні виплати.

"А за якою ставкою приватні тримачі бондів будуть рахувати відповідні грошові потоки? Виявляється, іноземні кредитори закладають 20 процентів норми дохідності. Шановні наші тримачі бондів трохи зажерлися", — каже Паращій.

При цьому кредитори можуть бути й більш лояльними. Нещодавно вони пробачили Гані (країна в Західній Африці) 37% від загальної суми позики.

"Наприклад, Гана, країна, яка дуже схожа на Україну, але в якій немає війни, днями досягла угоди щодо безумовного списання боргу в 37% кредитних коштів", — каже Паращій.

Зазначимо, що виплати по зовнішньому боргу України за даними аналітиків вже складають майже 4,7 мільярда доларів. Вони були заморожені майже на два роки, проте тепер кредитори хочуть отримати кошти. Уряд України веде перемовини щодо реструктуризації, списанні майже половини боргу та отримання відстрочки на виплату бондів до 10 років. Таким чином урядовці хочуть знизити купонні виплати. Проте тримачі бондів готові списати лише 20% боргу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз курсу долара США на кінець червня та початок липня. Без коливання вартості не обійдеться.