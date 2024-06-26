Кредиторы зажрались: Украине нужно поскорее решить проблему с внешним госдолгом

Пока стороны не могут договориться

Украине до 1 августа 2024 года нужно договориться о реструктуризации внешнего долга. Правительство хочет списать почти половину долга, а выплаты отсрочить на 5 – 10 лет.

Кредиторы готовы списать не более 20% задолженности. Детальнее о внешнем долге Украины и его влиянии на курс валют и экономическую ситуацию в стране читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Что будет с долларом и почему кредиторы "немного зажрались": экономические эксперты сделали прогноз для Украины".

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий заявил, что кредиторы "немного зажрались". Они закладывают 20% нормы доходности, считая купонные выплаты.

"А по какой ставке частные держатели бондов будут считать соответствующие денежные потоки? Оказывается, иностранные кредиторы закладывают 20 процентов нормы доходности. Уважаемые наши держатели бондов немного зажрались", — говорит Паращий.

При этом кредиторы могут быть и более лояльны. Недавно они простили Гане (страна в Западной Африке) 37% от общей суммы займа.

"Например, Гана, страна, очень похожая на Украину, но в которой нет войны, на днях достигла соглашения по безусловному списанию долга в 37% кредитных средств", — говорит Паращий.

Отметим, что выплаты по внешнему долгу Украины по данным аналитиков уже составляют около 4,7 миллиарда долларов. Они были заморожены почти два года, однако теперь кредиторы хотят получить средства. Правительство Украины ведет переговоры о реструктуризации, списании почти половины долга и получении отсрочки на выплату бондов до 10 лет. Таким образом, чиновники хотят снизить купонные выплаты. Однако держатели бондов готовы списать только 20% долга.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе курса доллара США на конец июня и начало июля. Без колебаний не обойдется.