Тарифи на тепло в Україні можуть підняти за однієї умови

Актуальна інформація для споживачів

Літнє підвищення тарифів на світло відчутно вдарило по бюджету українців, проте ціни на газ поки що залишаються незмінними. Якщо ж український уряд не виконає своїх зобов’язань щодо компенсації різниці тарифів для комунальних підприємств, це може призвести до того, що органи місцевого самоврядування будуть змушені підвищувати вартість послуг.

Про це заявив у коментарі "24 каналу" виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. За його словами, підвищення вартості тепла в цьому опалювальному сезоні відбудеться лише у разі відмови з боку влади від компенсації різниці тарифів.

Експерт зазначив, що з 2022 року вартість електроенергії вже переглядалася та кілька разів підвищувалася. Тарифи ж на газ як мінімум до кінця 2024 року мають залишатися без змін, проте для КП та бізнесу комуналка розраховується не так, як для населення.

"Тариф для підприємств формується з урахуванням багатьох факторів. Йдеться, зокрема, про заробітну плату, вартість електроенергії, газу тощо. Сьогодні бізнесу доводиться платити за комуналку значно більше ніж населенню", — наголосив Слобожан.

Потрібно розуміти, що для населення України діє пільгова ціна на газ, проте вартість, за якою муніципалітети купують його, набагато вища за встановлений для побутових абонентів тариф.

І якщо український уряд не виконає своїх зобов’язань щодо компенсації різниці тарифів для комунальних підприємств, то це може призвести до того, що органи місцевого самоврядування будуть змушені підвищувати вартість послуг.

"Електроенергія за ці роки, навіть в умовах військового стану, вже зросла в кілька разів. І це є витратами підприємств, які зобов’язані витрачати кошти, інакше їм відключать електрику. Другий момент, це вартість газу. Для населення ціна пільгова, але вартість за якої муніципалітети купують газ, набагато вища за той тариф, який платить населення", — резюмував експерт.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи на комуналку залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас.

Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні вже найближчим часом можуть зрости ціни на одну з послуг. Йдеться про вивезення сміття, оскільки компаніям не вигідно вивозити його за старими тарифами.