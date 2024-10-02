Світло в Україні може подорожчати у кілька разів: які обіцяють тарифи

Попри обіцянки уряду не підвищувати тарифи на комунальні послуги, це стосується лише кількох послуг

Наступного року вартість електроенергії для населення становитиме 6,5-7 гривень, що на 50-75% більше, ніж зараз. А ще за кілька років ця сума сягатиме 8-9 гривень.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, в ефірі День Live. За його словами, ці цифри вже були озвучені й раніше.

"Ще навесні цього року. Фактично озвучив народний депутат Нагорняк, представники ДТЕК та YASNO. Вони всі озвучили, що вартість електроенергії має бути 6,5-7 гривень", — сказав Попенко.

При цьому сам голова Спілки впевнений, що саме такі ціни вже й чекають на українців у 2025 році.

Експерт також пояснив, що попри обіцянки уряду не підвищувати тарифи на комунальні послуги, це стосується лише кількох послуг. Він додав, що важливо звернути увагу на одну річ:

"У законі, який був прийнятий у серпні 2022 року, йдеться про всього три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання та розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі та можуть бути підняті. І за фактом, заяви політиків, що не будуть підіймати тарифи — це всі заяви політиків. А в законі лише три комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з 1 червня 2024 року в Україні підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Виходить, що чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.