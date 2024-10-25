"Ми маємо колапс": експерт розкритикував готовність України до опалювального сезону

Цілі мікрорайони можуть залишитися взимку без опалення

Цієї зими, у різних містах України, цілі мікрорайони можуть залишитися без опалення. Така ситуація склалася, зокрема, через величезні борги населення за газ.

Про це у коментарі "Труха. Україна" розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами говорити про готовність до опалювального сезону просто неможливо.

"У нас 18 тис. кілометрів теплотрас, з них потрібно поміняти 14 тис… Ситуація з багатоквартирним фондом, у нас 40-50% тепловтрат у багатоквартирних будинках… Борги за газ, це також складова опалювального сезону. Тільки Київ винен 20 мільярдів гривень НАК "Нафтогаз". Як можна говорити про готовність до опалювального сезону?" — мовив Попенко.

За його словами, заборгованість населення за газ в Україні може перевищити і 50 мільярдів гривень. При такому розкладі, цілі мікрорайони у різних містах України можуть залишитися взимку без опалення.

"У багатьох містах компанії-теплопостачальники просто не можуть заплатити за газ. Вони повинні звертатися до місцевої влади, у якої такоє грошей немає. У підсумку, ми маємо колапс з проходженням опалювального сезону", — мовив експерт.

На останок Попенко підсумував, що опалювальний сезон в Україні, як завжди, буде складним.

"З пожежами, з відключеннями, вибухами, поривами труб і так далі. І це дай боже, щоб не було у нас з вами сильних морозів. Тому що тоді ми будемо мати величезні проблеми з відключенням цілих мікрорайонів", — наголосив Попенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами. Рішення про запуск опалення в будинках українців залежить від кількох факторів, включаючи тип житла, теплоізоляцію та індивідуальні уподобання. Насамперед враховується температура зовнішнього повітря.