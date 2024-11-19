Каким будет курс доллара в Украине в 2025 году

Кабинет Министров прогнозирует рост курса американской валюты

Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2025 год. Документ определяет основные финансовые показатели для государства на следующий год.

Среди ключевых параметров – прогнозируемый курс валют. "Телеграф" решил узнать, каким будет курс доллара в 2025 году согласно принятому бюджету.

Кабинет Министров прогнозирует рост курса американской валюты до 45 гривен за доллар. Для сравнения, в 2024 году средний курс составляет 40,8 грн.

Валютные колебания будут напрямую зависеть от хода войны. При прекращении боевых действий курс может стабилизироваться на уровне 41 гривны за доллар.

Напомним, государственный бюджет на 2025 год предусматривает доходы в размере 2,339 триллиона гривен. Расходы составят 3,941 триллиона. Дефицит в сумме 1,641 триллиона гривен планируется покрыть за счет международной помощи.

Приоритетным направлением финансирования остается оборонный сектор. На него выделят 1,223 триллиона гривен, что составляет 26,3% ВВП.

Законопроект ожидает подписи Председателя Верховной Рады и Президента Украины.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет минимальная зарплата в 2025 году. Ее размер рассчитывается на основе прожиточного минимума.