Як відключатимуть світло в Україні 21 листопада: в "Укренерго" посилили графіки

Світло відключатимуть до 22:00

У четвер, 21 листопада, в Україні продовжать застосовувати графіки відключення світла. Все через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки, яку Росія провела 17 листопада.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". При цьому графіки, згідно з даними енергетиків, стануть навіть жорсткішими, порівняно з 20 листопада.

7:00 — 11:00 — одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Графік відключень на вашу адресу можете дізнатися на сайті або на офіційних сторінках оператора розподілу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи реально в Україні отримати компенсацію за побутову техніку, що згоріла, під час відключень.

Також "Телеграф" повідомляв, що за останніми прогнозами блекаути в Україні взимку можуть тривати до тижня.