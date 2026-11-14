Майже 500 грн залишаться у гаманці: в "АТБ" можна зекономити на популярному продукті
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Пропозиція на кілограмову упаковку діє до 17 листопада
Кава залишається одним із популярних товарів, на яких покупці намагаються заощадити під час щоденних покупок. Особливо привабливими стають пропозиції, коли знижка поширюється не лише на невеликі пачки, а й на великі упаковки.
У мережах супермаркетів регулярно з'являються акції на продукцію відомих брендів, завдяки яким можна придбати улюблений напій за нижчою ціною. Цього разу помітні знижки запропонували на каву Jacobs у "АТБ". Детальніше про це написав "Телеграф".
Більше подробиць у матеріалі: "Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%".
Найбільшу увагу привертає кілограмова упаковка зернової кави Jacobs Monarch. Її вартість знизили з 1175,90 грн до 679,90 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити 496 грн на одній пачці, а розмір знижки становить 42%.
Раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" змінилася ціна на печиво Roshen, яке тепер продають майже на третину дешевше. Акційна пропозиція має обмежений термін дії.