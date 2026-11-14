Майже 500 грн залишаться у гаманці: в "АТБ" можна зекономити на популярному продукті

Пропозиція на кілограмову упаковку діє до 17 листопада

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Кава залишається одним із популярних товарів, на яких покупці намагаються заощадити під час щоденних покупок. Особливо привабливими стають пропозиції, коли знижка поширюється не лише на невеликі пачки, а й на великі упаковки.

У мережах супермаркетів регулярно з'являються акції на продукцію відомих брендів, завдяки яким можна придбати улюблений напій за нижчою ціною. Цього разу помітні знижки запропонували на каву Jacobs у "АТБ". Детальніше про це написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%".

Найбільшу увагу привертає кілограмова упаковка зернової кави Jacobs Monarch. Її вартість знизили з 1175,90 грн до 679,90 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити 496 грн на одній пачці, а розмір знижки становить 42%.

Упаковка коштує на 496 грн менше, ніж до акції

Раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" змінилася ціна на печиво Roshen, яке тепер продають майже на третину дешевше. Акційна пропозиція має обмежений термін дії.