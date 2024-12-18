Знизити ціни на ліки можна завдяки розширенню програми "Доступні ліки" - економіст

Олексій Кущ – відомий економіст та фінансовий аналітик на своїй сторінці у Фейсбук висловився з приводу того, чи має держава втрутитись в регулювання ринку ліків?

На його думку, дистриб’ютори не можуть нести повну відповідальність за вартість ліків, адже за даними аналітичної компанії "Proxima Research", на долю дистриб’юторів припадає лише 5,9% в структурі вартості ліків. Ключовий ціновий вплив справляють імпортери ліків та виробники, написав експерт.

Він нагадав, що в Україні існує модель реімбурсації – це загальноприйнятий механізм повної або часткової компенсації з боку держави ціни визначених нею препаратів. І цією програмою активно користуються українці. Нічого не треба придумувати, бо реального здешевлення цін можна досягти завдяки розширенню програми "Доступні ліки", вважає О.Кущ.

Ми вже маємо кілька рішень МОЗ та Уряду в цьому напрямку, зокрема і щодо розширення переліку препаратів, ціну на які держава компенсує. І щодо приєднання всіх аптек в Україні до програми "Доступні ліки" в наступному році. То чи варто видумувати велосипед і запроваджувати якесь нове регулювання ринку ліків в Україні, задається риторичним питанням відомий економіст і додає, що радив би "запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування".

На його думку, "ми повинні брати до уваги насамперед реальні моделі функціонування того чи іншого ринку та, безперечно, врахувати позицію професійної спільноти".

Нагадаємо, що 14 грудня у МОЗ відбулася нарада, на який обговорювали зміни до законопроєкту №11493. За її підсумками, голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА" Т. Котляр висловила занепокоєння, що розробники багатьох законодавчих ініціатив, не враховують реалії доволі специфічного ринку, від стабільної роботи якого залежить життя та здоров’я мільйонів українців. Вони користуються інформацією, м’яко кажучи, сумнівного походження і тому ризикують "наламати дров", замість того, щоб провадити реформи.