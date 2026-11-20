Виступ, перед яким затримали підозрюваних, довелося скасувати

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Репер Kyivstoner після від’їзду з України живе у США. Імовірний мотив замаху на нього в Польщі – звинувачення в допомозі з постачанням дронів для атак на Підмосков’я, які він відкинув. У Данії поліція зірвала ще один імовірний замах 25 вересня 2026 року.

Про затримання двох громадян Данії незадовго до концерту повідомило Reuters, посилаючись на відомості данської телерадіокомпанії DR із судового засідання. За версією слідства, чоловіків могли завербувати російські спецслужби для вбивства музиканта.

Що сталося перед концертом у Данії

Підозрювані перебували в автомобілі, де поліцейські виявили кілька одиниць зброї. У суді обидва чоловіки заперечили, що вчинили будь-які правопорушення.

На момент публікації про данське розслідування під вартою перебували четверо людей. Двом із них не висували обвинувачень у причетності до підготовки вбивства репера.

Яке обвинувачення пов’язують із замахом у Польщі

У серпні польські спецслужби й поліція зірвали підготовку замаху на Kyivstoner. У Варшаві затримали 29-річного громадянина Росії, уродженця Донбасу. Його підозрюють у тому, що він отримав замовлення на вбивство музиканта від російських спецслужб.

Російська сторона стверджувала, що репер координував доставку FPV-дронів для атак на стратегічні об’єкти в Московській області. Саме цю версію називали ймовірним мотивом польського епізоду. Публічно озвучена версія щодо данської справи стосується можливого вербування підозрюваних.

Після переїзду до США репер випустив перший альбом українською мовою Джерело: Відкриті джерела

Чому Kyivstoner виїхав з України і що говорив про своє рішення

Київський репер і блогер Альберт Васильєв, відомий як Kyivstoner, виїхав з України за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною Аліною Боул і маленьким сином. Васильєв живе і працює у США. За словами його дружини, під час виїзду він скористався паспортом громадянина США.

Аліна Боул розповіла, яким паспортом репер скористався під час виїзду з України Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Я просидів 5 днів у Києві й думав, що можу зробити і яку користь принести, перебуваючи на фронті. Ніякої. Піти до тероборони й співати пісні? Нехай мені буде соромно за те, що я поїхав, а не за те, що не захистив свою сім’ю", – розповідав Васильєв в інтерв’ю.

До вторгнення Kyivstoner співпрацював із російськими артистами, зокрема з Бастою. У вересні 2021 року він опинився в центрі скандалу: у Києві в компанії двох росіян він пошепки скандував "Росія!". Після цього активіст Сергій Стерненко випустив відео, у якому дорікнув реперу дружбою з росіянами.

Після переїзду Васильєв продовжив випускати музику. У 2023 році він представив свій перший альбом українською мовою – "Культура Відміни". Аліна Боул також говорила, що сім’я допомагала українським військовим і дітям, які постраждали від війни.

"Ми зі своєї кишені допомагаємо військовим, продали дуже багато своїх речей. Альберт переказав багато грошей ЗСУ та дітям, які залишилися без батьків або постраждали", – розповіла дружина музиканта в інтерв’ю Анні Олицькій.

Раніше на російському пропагандистському телеканалі "Россия 1" публічно закликали вбити українського репера Kyivstoner.