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Пільгове кредитування для ОПК: потреби підприємств перевищують 16 млрд грн

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Сергій Гончаров
Сергій Гончаров

Виконавчий директор NAUDI розповів про складнощі пільгових кредитів для приватного сектору ОПК

Програма пільгового кредитування для оборонно-промислового комплексу дає перші результати: потреби підприємств перевищують 16 млрд грн.

Про це в інтерв’ю виданню Forbes заявив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров. Він також розповів про складнощі пільгових кредитів для приватного сектору ОПК.

У 2023 році з’явилася можливість реалізації державної програми пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Програма передбачає кредити на капітальні інвестиції (до 500 млн грн на п'ять років під 5% річних) та фінансування поточної діяльності (до 100 млн грн на три роки).

"У межах державної програми підприємства ОПК можуть отримати пільгові кредити за двома напрямками: на капітальні інвестиції та на фінансування поточної діяльності. Різницю між ринковою ставкою та пільговою компенсує Мінстратегпром. Попри це, попит на такі кредити дуже високий. Наприклад, учасники нашої Асоціації оцінюють потребу у фінансуванні в понад 16 млрд грн", – зазначив Сергій Гончаров.

Він додав, що попри певні обмеження, програма відкриває нові можливості для розвитку приватного оборонного сектору, і NAUDI очікує, що у 2025 році вона запрацює на повну.