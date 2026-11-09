Впораються лише ті, хто має "снайперський зір": головоломка на уважність

Спробуйте впоратися швидше, ніж за 30 секунд – такий результат у головоломці порівнюють із пильністю Джеймса Бонда

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ThreadSpy запропонував головоломку на уважність: серед безлічі магазинних товарів заховано дев’ять пар сонцезахисних окулярів. Щоб знайти їх усі, уважно роздивіться сцену й не проґавте дрібних деталей.

Про випробування пише Mirror. Перед пошуком учасникам пропонують увімкнути таймер і засікти, скільки часу піде на розв’язання.

Перед початком пошуку увімкніть таймер і перевірте, скільки часу займе розв’язання

Як знайти заховані окуляри

Розгляньте ілюстрацію вище й спробуйте знайти всі дев’ять пар. Не переходьте поспіхом від однієї полиці до іншої: речей багато, тому краще шукати послідовно.

Розділіть зображення на кілька ділянок і оглядайте їх по черзі. Так ви не повертатиметеся до тих самих деталей, забуваючи про інші частини сцени. Рахуйте знайдені пари, щоб розуміти, скільки ще залишилося.

На що звернути увагу

Якщо пошуки зайшли в глухий кут, придивіться до дрібних відмінностей: незвичайної форми, відстані між предметами або їхнього повороту. Такі деталі допоможуть помітити окуляри серед схожих ліній і контурів.

Спробуйте збільшити зображення, повернути його або подивитися на нього з більшої відстані. Можна ненадовго відволіктися, а потім повернутися до завдання зі свіжим поглядом. У джерелі ці способи пропонують тим, кому не вдалося одразу знайти всі окуляри.

Такі головоломки допомагають провести вільну хвилину за вправою на концентрацію та пошук рішення. Спеціальні знання не потрібні: уважно порівнюйте деталі й не втрачайте терпіння, доки не знайдете останню пару.

Рішення

Розділіть картинку на ділянки й шукайте окуляри по черзі

Як повідомляв "Телеграф", тести на уважність допомагають краще зосереджуватися на деталях і розвивають когнітивні навички. Розв’язування головоломок допомагає зміцнювати пам’ять, прискорювати розумові процеси й розвивати логічне мислення.