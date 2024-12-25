Льготное кредитование для ОПК: потребности предприятий превышают 16 млрд грн

Исполнительный директор NAUDI рассказал о сложностях льготных кредитов для частного сектора ОПК

Программа льготного кредитования для оборонно-промышленного комплекса приносит первые результаты: потребности предприятий превышают 16 млрд грн.

Об этом в интервью Forbes заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров. Он также рассказал о сложностях льготных кредитов для частного сектора ОПК.

В 2023 году появилась возможность реализации государственной программы льготного кредитования для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Программа предусматривает кредиты на капитальные инвестиции (до 500 млн грн на пять лет под 5% годовых) и финансирование текущей деятельности (до 100 млн грн на три года).

"В рамках государственной программы предприятия ОПК могут получить льготные кредиты по двум направлениям: на капитальные инвестиции и на финансирование текущей деятельности. Разницу между рыночной ставкой и льготной компенсирует Минстратегпром. Несмотря на это, спрос на такие кредиты очень высокий. К примеру, участники нашей Ассоциации оценивают потребность в финансировании в более 16 млрд грн", – отметил Сергей Гончаров.

Он добавил, что, несмотря на определенные ограничения, программа открывает новые возможности для развития частного оборонного сектора, и NAUDI ожидает, что в 2025 году она заработает по полной.