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Інтерпайп Пінчука сплатив 5,5 млрд грн податків та зборів за минулий рік

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Інтерпайп Пінчука сплатив 5,5 млрд грн податків та зборів за минулий рік Новина оновлена 28 січня 2025, 12:25

Компанія оновлює рекорд зі сплати податків уже другий рік поспіль

Упродовж 2024 року українська промислова компанія Інтерпайп Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 5 млрд 501 млн грн. У порівнянні з 2023 роком обсяг податкових відрахувань збільшився на 27%.

Відрахування до державного бюджету становили 4 млрд 171 млн грн. (+25%), до місцевих бюджетів – 683 млн грн. (+40%). Ще 647 млн грн. (+32%) компанія перерахувала як ЄСВ.

Інтерпайп оновлює рекорд зі сплати податків і зборів уже другий рік поспіль.

"Попри бойові дії на сході України, ми продовжуємо виробляти та експортувати продукцію із великою доданою вартістю. Саме це є запорукою того, що тисячі українців у прифронтовому регіоні забезпечені робочими місцями, країна отримує валютну виручку", — зазначив Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів Інтерпайп.

Нагадаємо, що Інтерпайп – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. Загальна чисельність співробітників Інтерпайп становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.

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#Віктор Пінчук #Інтерпайп