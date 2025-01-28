Інтерпайп Пінчука сплатив 5,5 млрд грн податків та зборів за минулий рік

Компанія оновлює рекорд зі сплати податків уже другий рік поспіль

Упродовж 2024 року українська промислова компанія Інтерпайп Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 5 млрд 501 млн грн. У порівнянні з 2023 роком обсяг податкових відрахувань збільшився на 27%.

Відрахування до державного бюджету становили 4 млрд 171 млн грн. (+25%), до місцевих бюджетів – 683 млн грн. (+40%). Ще 647 млн грн. (+32%) компанія перерахувала як ЄСВ.

Інтерпайп оновлює рекорд зі сплати податків і зборів уже другий рік поспіль.

"Попри бойові дії на сході України, ми продовжуємо виробляти та експортувати продукцію із великою доданою вартістю. Саме це є запорукою того, що тисячі українців у прифронтовому регіоні забезпечені робочими місцями, країна отримує валютну виручку", — зазначив Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів Інтерпайп.

Нагадаємо, що Інтерпайп – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. Загальна чисельність співробітників Інтерпайп становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.