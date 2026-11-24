В "АТБ" та "Сільпо" ціни сильно різняться

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Українка здивувала мережу порівнянням цін на новорічні цукерки з "АТБ" та "Сільпо". Адже на деякі позиції ціна різниться в понад 100 грн.

Як зазначила користувачка у Threads, чомусь ціна на одні й ті самі позиції в супермаркетах сильно відрізняється. Хоча вага та виробник ідентичні.

"Порівняння цін на новорічні смаколики в "Сільпо" і "АТБ", хто знає чому така різниця більше ніж 100 грн", — йдеться у дописі.

Як видно на фото, ціни дійсно досить сильно відрізняються. До прикладу, новорічний дід від "Кіндер" в "АТБ" коштує 87 грн за 30 г, а в "Сільпо" — 179 грн. Тобто різниця складає 92 грн. А на деякі позиції взагалі понад 100 грн. Так, великий дід від "Кіндер" 110 г в мережі "АТБ" коштує 158 грн, а в "Сільпо" — 299 грн.

Ціни на малих дідів Кіндер в АТБ

Ціни на малих дідів Кіндер в Сільпо

Ціни на великих дідів Кіндер в АТБ

Ціни на великих дідів Кіндер в Сільпо

У коментарях користувачі подякували за допис та зазначили, що купуватимуть там, де дешевше. Люди писали:

Нічого собі. Дякую за пост.

От дякую! Зекономили мені і час і гроші.

Як добре, що ходжу закупатись в "АТБ".

Дякую за це порівняння! Завдяки вам піду за своїм любимим дідом в "АТБ".

Повірте розберуть і там і там, просто в сільпо пізніше, бо завжди потім їх ніде нема.

Зауважимо, що така різниця в цінах не залежить від якості товару. Вона ймовірніше обумовлена стандартною різницею в націнках в мережах, а також домовленістю з постачальниками.

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