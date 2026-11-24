Дослідники виокремили сім спільних тез у публікаціях на захист антикорупційних органів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (EUACI) замовляє виробництво відео для НАБУ й САП і послуги комунікаційного експерта для САП. Водночас ініціатива фінансує Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine, які публічно виступили на захист цих органів.

Про це адвокат Ростислав Кравець повідомив 22 листопада у своєму Telegram-каналі, де оприлюднив результати дослідження джерел фінансування громадських організацій. Дослідження провела громадська організація "Громадська рада доброчесності".

Хто фінансує Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine

За даними, які навів Кравець, на EUACI припадає 9,4% фінансування Центру протидії корупції, а на українські пожертви – 3,4%. Найбільшу частку фінансування Центру забезпечив Світовий банк – 34,4%. На Європейський Союз і його держави-члени разом припало 28,2%.

Transparency International Ukraine у 2025 році отримала 102,8 млн грн, із яких лише 1407 грн надійшли від приватних осіб. Серед найбільших джерел фінансування організації Кравець назвав SIDA із часткою 26%, Єврокомісію – 24% та BHP – 17,2%.

Частка EUACI у фінансуванні Центру протидії корупції перевищує частку українських пожертв Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Один донор оплачує і піар органів, і тих, хто їх захищає", – зазначив адвокат Ростислав Кравець.

Які тези повторювалися і які питання залишилися без відповіді

Автори дослідження проаналізували публікації медіа та громадських організацій, які виступили на захист НАБУ й САП. Серед них – матеріали рубрики "Атака на НАБУ та САП" Центру протидії корупції. До спільних тез дослідники віднесли твердження про тиск корупціонерів на НАБУ та про те, що незалежність бюро є умовою ЄС.

За висновком авторів, у цих публікаціях не було відповідей по суті на питання про адвокатське бюро, де працює дружина Клименка, справу мера Самбора, проходження поліграфа та неявку керівників НАБУ й САП на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії.

На думку Кравця, те, що комунікації антикорупційних органів і громадські організації, які публічно їх захищають, мають спільного донора, порушує питання про незалежність громадського контролю за роботою НАБУ й САП.