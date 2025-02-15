В одному з міст України з березня подорожчає вода: нові тарифи та причини підвищення

Нові ціни на воду у Виноградові: скільки платитимуть мешканці?

З 1 березня 2025 року у місті Виноградові Закарпатської обл. підвищаться тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Таке рішення ухвалило Виноградівське ВУЖКГ через зростання вартості електроенергії та інших ресурсів.

Це підвищення може вплинути на витрати домогосподарств та підприємств у регіоні. Про це повідомив Михайло Мочарко Інженер Виноградівського ВУЖКГ.

Нові тарифи:

Водопостачання: 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³)

31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³) Водовідведення: 30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³)

30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³) Загальна вартість: 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³)

Причина подорожчання:

Основною причиною перегляду тарифів стало підвищення цін на електроенергію на 37,4%. Вартість 1 кВт·год для підприємства зросла з 6,6583 грн до 9,1474 грн. У ВУЖКГ зазначають, що без коригування тарифів забезпечити стабільну подачу води неможливо. Також вплинуло зростання цін на матеріали та інші ресурси, необхідні для обслуговування систем водопостачання та водовідведення.

Місцевих мешканців дуже обурила ця ситуація. Вони не згодні з черговим підняттям тарифів.

Підприємство закликає споживачів своєчасно оплачувати послуги, оскільки це критично важливо для роботи комунальних служб. Протягом 14 днів прийматимуться письмові пропозиції та зауваження щодо нових тарифів.

У ВУЖКГ наголошують на важливості співпраці зі споживачами для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення у місті. Регулярна оплата послуг дозволить підтримувати високий рівень обслуговування та оперативно реагувати на можливі проблеми.

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