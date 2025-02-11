Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання

Деякі нормативи залежать від того, чи триває опалювальний період

Сума субсидії залежить не тільки від ваших доходів, а й від кількості мешканців. Це впливає не тільки на суму середньомісячного прибутку, а й на розрахунок вартості комунальних послуг за соціальними нормами. Саме від цієї суми, а не від фактичних нарахувань віднімається сума обов'язкового платежу для того, щоб визначити розмір субсидії.

На кожну людину розраховані окремі норми споживання комунальних послуг, площі житла тощо. Яка саме норма застосовується, залежить від побутових умов, наприклад наявності різних видів опалення, водопостачання, використання ресурсів з різною метою.

Норми споживання природного газу:

Опалення: 4,0 м³ на 1 м² опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта (у опалювальний період).

Газова плита (приготування їжі): 3,3 м³ на особу.

Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача: 5,4 м³ на особу (для приготування їжі та підігріву води).

Газова плита та водонагрівач: 10,5 м³ на особу.

Норми споживання води:

Холодна вода:

2,0 м³ на особу (за наявності в житлі постачання гарячої води).

3,6 м³ на особу (за відсутності гарячого водопостачання).

Гаряча вода: 1,6 м³ на особу.

1,6 м³ на особу. Водовідведення: 3,6 м³ на особу.

Раніше "Телеграф" наводив приклад розрахунку субсидії для родини пенсіонерів з мінімальною пенсією. Держава оплатить левову частину рахунків.