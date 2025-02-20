Сэкономьте до 50% на коммунальных услугах: 10 действенных методов
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Как снизить коммунальные расходы: лучшие советы для украинцев.
Рост тарифов на коммунальные услуги вынуждает украинцев искать способы экономии. Хорошо утепленный дом, энергосберегающие приборы и правильные привычки могут существенно снизить затраты.
"Телеграф" предлагает десять действенных советов, как платить меньше за свет, газ и воду.
1. Утепляйте жилье
До 40% тепла может теряться из-за неутепленных стен, крыш и окна. Основные шаги:
• Замените старые деревянные окна на энергосберегающие стеклопакеты.
• Заклейте щели в окнах и дверях специальными уплотнителями.
• Утеплите стены, особенно если вы проживаете в частном доме или на первом/последнем этаже.
Экономия: до 30% отопления.
2. Установите счетчики
Если у вас нет индивидуальных счетчиков на газ, воду и тепло, стоит их установить. Счетчик поможет платить за фактическое потребление, а не за среднестатистические нормы.
Экономия: до 50% на воде и тепле.
3. Перейдите на энергосберегающие лампы
Светодиодные (LED) лампы потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания и служат до 10 лет.
4. Используйте умные розетки и таймеры
Некоторые устройства (телевизоры, микроволновки, зарядные устройства) потребляют энергию даже в режиме ожидания. Установка умных розеток и таймеров позволяет автоматически выключать приборы, когда они не используются.
Экономия: до 5–10% на электроэнергии.
5. Правильно пользуйтесь бытовой техникой
- Заполняйте стиральную машину полностью и стирайте при температуре 30-40°C вместо 60°C.
- Используйте экономичный режим в посудомоечных машинах.
- Выключайте духовку за 5-10 минут до окончания приготовления – она еще долго сохраняет тепло.
Экономия: до 30% на электроэнергию.
6. Установите аэраторы на краны.
Аэратор – это насадка на смеситель, смешивающая воду с воздухом, уменьшая расход на 30-50% без потери напора.
7. Установите программируемый терморегулятор
Терморегулятор позволяет поддерживать оптимальную температуру дома, снижая расход отопления. К примеру, вы можете уменьшить нагрев ночью или когда никого нет дома.
Экономия: до 20% на отоплении.
8. Используйте ночной тариф на электроэнергию
В Украине действует зонный тариф, по которому электроэнергия с 23:00 до 07:00 дешевле вдвое. Если у вас двухзонный счетчик, можно стирать, греть воду или заряжать электроустройства ночью.
Экономия: до 50% на электроэнергию в ночное время.
9. Установите солнечный водонагреватель или тепловой насос.
Если вы живете в частном доме, рассмотрите возможность установки солнечного коллектора для нагрева воды или теплового насоса, использующего энергию окружающей среды.
10. Используйте многотарифные газовые котлы
Современные газовые конденсационные котлы потребляют на 30% меньше газа по сравнению с обычными. Кроме того, они работают эффективнее при низких температурах, что уменьшает расход.
Экономия: до 3000-5000 грн. в год.
Экономить на коммунальных платежах – реально! Достаточно ввести хотя бы несколько из приведенных советов, и вы увидите, как уменьшатся счета. Главное – системный подход: правильное использование энергии, современные технологии и изменение привычек помогут существенно сократить затраты.
Ранее Телеграф писал о том, как уменьшить расходы на газ: пять советов для украинцев, как платить меньше.