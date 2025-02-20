Сэкономьте до 50% на коммунальных услугах: 10 действенных методов

Как снизить коммунальные расходы: лучшие советы для украинцев.

Рост тарифов на коммунальные услуги вынуждает украинцев искать способы экономии. Хорошо утепленный дом, энергосберегающие приборы и правильные привычки могут существенно снизить затраты.

"Телеграф" предлагает десять действенных советов, как платить меньше за свет, газ и воду.

1. Утепляйте жилье

До 40% тепла может теряться из-за неутепленных стен, крыш и окна. Основные шаги:

• Замените старые деревянные окна на энергосберегающие стеклопакеты.

• Заклейте щели в окнах и дверях специальными уплотнителями.

• Утеплите стены, особенно если вы проживаете в частном доме или на первом/последнем этаже.

Экономия: до 30% отопления.

2. Установите счетчики

Если у вас нет индивидуальных счетчиков на газ, воду и тепло, стоит их установить. Счетчик поможет платить за фактическое потребление, а не за среднестатистические нормы.

Экономия: до 50% на воде и тепле.

3. Перейдите на энергосберегающие лампы

Светодиодные (LED) лампы потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания и служат до 10 лет.

4. Используйте умные розетки и таймеры

Некоторые устройства (телевизоры, микроволновки, зарядные устройства) потребляют энергию даже в режиме ожидания. Установка умных розеток и таймеров позволяет автоматически выключать приборы, когда они не используются.

Экономия: до 5–10% на электроэнергии.

5. Правильно пользуйтесь бытовой техникой

Заполняйте стиральную машину полностью и стирайте при температуре 30-40°C вместо 60°C.

Используйте экономичный режим в посудомоечных машинах.

в посудомоечных машинах. Выключайте духовку за 5-10 минут до окончания приготовления – она еще долго сохраняет тепло.

Экономия: до 30% на электроэнергию.

6. Установите аэраторы на краны.

Аэратор – это насадка на смеситель, смешивающая воду с воздухом, уменьшая расход на 30-50% без потери напора.

7. Установите программируемый терморегулятор

Терморегулятор позволяет поддерживать оптимальную температуру дома, снижая расход отопления. К примеру, вы можете уменьшить нагрев ночью или когда никого нет дома.

Экономия: до 20% на отоплении.

8. Используйте ночной тариф на электроэнергию

В Украине действует зонный тариф, по которому электроэнергия с 23:00 до 07:00 дешевле вдвое. Если у вас двухзонный счетчик, можно стирать, греть воду или заряжать электроустройства ночью.

Экономия: до 50% на электроэнергию в ночное время.

9. Установите солнечный водонагреватель или тепловой насос.

Если вы живете в частном доме, рассмотрите возможность установки солнечного коллектора для нагрева воды или теплового насоса, использующего энергию окружающей среды.

10. Используйте многотарифные газовые котлы

Современные газовые конденсационные котлы потребляют на 30% меньше газа по сравнению с обычными. Кроме того, они работают эффективнее при низких температурах, что уменьшает расход.

Экономия: до 3000-5000 грн. в год.

Экономить на коммунальных платежах – реально! Достаточно ввести хотя бы несколько из приведенных советов, и вы увидите, как уменьшатся счета. Главное – системный подход: правильное использование энергии, современные технологии и изменение привычек помогут существенно сократить затраты.

Ранее Телеграф писал о том, как уменьшить расходы на газ: пять советов для украинцев, как платить меньше.