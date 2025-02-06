Віктор Орбан: досьє, біографія

У 35 років політик став наймолодшим прем’єром в історії сучасної Угорщини

Дата народження: 31.05.1963 (61 рік)

Місце народження: Секешфехервар, Угорська Народна Республіка

Хто такий: прем’єр-міністр Угорщини, угорський державний та політичний діяч, лідер правоконсервативної партії "Фідес"

Національність: угорець

Зріст: 174 см

Сімейний стан: одружений

Знак Зодіаку: близнюки

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Віктор Орбан — прем’єр-міністр Угорщини з 1998 по 2002 рік, і з 2010 року до теперішнього часу. Також він є одним із засновників та лідером партії "Фідес — Угорський громадянський союз".

Орбан — один із найбільш суперечливих політиків Східної Європи, який відомий своїми різкими заявами на адресу уряду України та критикою Євросоюзу. Він відкрито виступає проти нелегальної міграції та одностатевих шлюбів.

Незважаючи на різкі заяви і проросійський політичний курс, рейтинги Орбана в Угорщині незмінно залишаються дуже високими.

Дитинство та юність

Віктор Орбан народився 31 травня 1963 року у невеликому угорському місті Секешфехервар неподалік Будапешта. Батько Віктора був інженером-агрономом, який згодом став бізнесменом, а мати — викладачем-логопедом.

Цікаво, що батько майбутнього політика має ромське коріння. Орбан має двох молодших братів, які пішли стопами їхнього батька і стали підприємцями.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини практично все своє дитинство провів у дідуся у сільській місцевості.

Освіта

Віктор Орбан здобував початкову освіту в сільських школах. Коли майбутньому прем'єр-міністру Угорщини виповнилося 14 років, то його сім'я знову переїхала в Секешфехервар. Там 1981 року Віктор Орбан закінчив гімназію Бланки Телекі з поглибленим вивченням англійської мови.

Уже там він почав проявляти свою активну життєву позицію і став шкільним активістом та лідером комсомольців. Віктор Орбан добре вчився і любив спорт, особливо захоплювався футболом.

Закінчивши школу, Віктор Орбан рік відслужив в армії (1981-1982). Після служби вступив до Будапештського університету на юридичний факультет і у 1987 році Орбан отримав диплом. Деякий час майбутній лідер Угорщини працював соціологом в інституті при міністерстві сільського господарства харчової промисловості.

У 1989 році Віктор Орбан став стипендіатом Фонду Сороса і протягом року стажувався в Пембрук-коледжі Оксфорда на посаді політолога.

Особисте життя

Віктор Орбан з 1986 року одружений на Аніко Леваї, з якою він познайомився під час навчання в університеті.

Жінка за професією юрист. Вона також займалася благодійністю і працювала в Міжнародній службі захисту дітей (IAFCS).

У Орбана та Аніко п'ятеро спільних дітей — один син і чотири дочки, а також шестеро онуків.

Політична кар’єра

Кар’єра Орбана в політиці почалася в березні 1988 року. Тоді Віктор став співзасновником антикомуністичної лівоцентристської партії "Союз молодих демократів — Фідес", а в 1988-1989 роках був членом її Національного комітету.

Отримав він загальнонаціональну популярність після виступу 16 червня 1989 року на церемонії перепоховання Імре Надя та інших політичних діячів Угорщини, страчених 1958 року. У своїй промові молодий політик зажадав проведення вільних виборів і виведення радянських військ із країни.

У 1990 році на перших у посткомуністичній Угорщині виборах Орбана обрали депутатом парламенту (знову обирався в 1994, 1998, 2002, 2006 роках). За два роки він став віце-президентом "Фідес", а з 1993-го очолив партію.

У 1998 році після перемоги "Фідес" на парламентських виборах сформував правоцентристський уряд. У 35 років став наймолодшим прем'єр-міністром у сучасній Угорщині і другим у XX столітті.

У період роботи його уряду інфляція знизилася з 10% у 1999 році до 7,8% 2001 року. У 1999 році, під час правління Віктора Орбана, Угорщину було прийнято до НАТО.

Однак на виборах 2002 року "Фідес" зазнала поразки і Орбан пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Угорщини.

У 2006 році партія Орбана знову поступилася соціалістам.

На парламентських виборах 2010 року "Фідес" здобула перемогу, а Орбан знову став прем’єр-міністром Угорщини.

На наступних виборах до парламенту у 2014 році "Фідес-ХДНП" зберігає лідерство, вдається їм це й у 2018 році. 10 травня Орбан переобирається на посаду прем’єр-міністра.

У 2022 році "Фідес — Християнсько-демократична народна партія" отримує рекордні 135 місць із 199 можливих. А 16 травня Орбан переобирається на посаду прем’єра вп’яте і досі обіймає цю посаду.

Погляди

Погляди Орбана з роками ставали все більш правоцентристськими. Насамперед, політик — противник нелегальної міграції. Він вважає, що імміграцію в Європу з неєвропейських країн необхідно контролювати і розподіляти іммігрантів за категоріями. До частини біженців він ставиться з побоюванням і є прихильником введення квот для іммігрантів з боку самої Угорщини, але не з боку ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан називав тих, хто намагається потрапити в країни ЄС, "мусульманськими загарбниками" і заявив, що його країна, як і раніше, не має наміру їх приймати.

На думку Віктора Орбана, європейська політика щодо Росії є поганою, бо вона є занадто односторонньою. Він активно виступав проти санкцій, введених США і ЄС проти Росії навесні 2014 року. Негативно поставився до закриття проєкту "Південний потік". Водночас неодноразово заявляв, що не підтримує анексію Криму.

Наприкінці січня 2019 року у відповідь на вимогу США зайняти більш жорстку позицію щодо Росії та Китаю Віктор Орбан виступив проти тиску, відповівши, що Угорщина прагне до того, щоб займати більш нейтральну позицію, що країні вигідно вести бізнес із Росією.

У серпні 2023 року Віктор Орбан закликав НАТО не приймати Україну до альянсу, відмовитися від вимог щодо повернення їй Криму, а також припинити військову підтримку. На його думку, така угода між Заходом та Москвою зможе припинити бойові дії, після чого США та союзники матимуть можливість надати Києву гарантії безпеки, розроблені разом із РФ.

5 липня 2024 року Орбан відвідав Росію, де провів тригодинні переговори з Володимиром Путіним. Сам Орбан заявив, що прибув до Москви в рамках мирної місії (за кілька днів до цього він відвідав Київ).

Також Віктор Орбан виступив із закликом зупинити вогонь, щоб створити умови для переговорів щодо України. "Київ не допускає думки про припинення вогню, оскільки в цьому випадку зникає привід для продовження режиму військового стану", — заявив він.

У грудні 2024 року Віктор Орбан відповів на критику президента України Володимира Зеленського щодо його заяв про "перемир’я". Угорський лідер заявив, що Будапешт не реагуватиме на "провокації", і наголосив на відповідальності України. У відповідь в Офісі президента заявили, що Орбан — це "настирливий гонець від Путіна".

Орбан також різко критикував рішення України щодо припинення транзиту російського газу з 2025 року. За його словами, це рішення створює загрози для всього регіону, включаючи Угорщину та Словаччину.

Нагороди

⦁ Великий хрест ордену Заслуг (Угорщина, 2001)

⦁ Великий хрест ордену Заслуг (Франція, 2001)

⦁ Великий хрест ордена Святого Григорія Великого (Ватикан, 2004)

⦁ Гранд-офіцер ордена Великого князя Литовського Гядимінаса (Литва, 2009)

⦁ Орден "8 вересня" (Македонія, 2013)

⦁ Золотий орден "Друг Азербайджан" (журнал "Мій Азербайджан", 2022)

⦁ Орден Святого Сави 1-го ступеня (Сербська православна церква, 2022)

⦁ Медаль Святого хреста (Вірменська католицька церква, 2022)

⦁ Орден Слави та честі 1-го ступеня (Російська православна церква, 2023)

⦁ Орден "Достик" І ступеня (Казахстан, 2023)

⦁ Орден Республіки Сербської на ланцюгу (Республіка Сербська, Боснія та Герцеговина, 2024)

⦁ Вищий орден Тюркського світу (Організація тюркських держав, 2024)

Хобі

Основним захопленням Віктора Орбана є футбол. Одночасно з політичною діяльністю він грав у клубі третього футбольного дивізіону "Фельчут" (Felcsut FC).

Віктор Орбан є одним із головних спонсорів свого клубу, а у 2004 році політик навіть заміняв його тренера. Останній матч для Віктора Орбана у ролі професійного гравця відбувся у його 42 роки.

У 2007 році Орбан відкрив Академію футболу ім. Ференца Пушкаш (Ferenc Puskas Football Academy). Прем’єр-міністр Угорщини залишається затятим футбольним фанатом і регулярно відвідує різні матчі.