Журналісти показують знімки маєтку

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан володіє незадекларованим майном на 45 мільйонів євро. Шато записане на батька прем'єра, оскільки офіційні доходи глави уряду не дозволяють такої розкоші.

Про це повідомив Акош Хадхазі, депутат Державних зборів Угорщини. Пізніше інформацію Хадхазі підтвердив на відео журналіст французького телеканалу France 2.

Це вже не перший раз, коли Хадхазі повідомляє про розкішний замок глави угорського уряду. Хаджі разом із французькою знімальною групою об'їздив околиці, прилетівши в Хатван, щоб показати, де розташований замок прем'єр-міністра.

Згідно з офіційними даними, прем'єр-міністр Орбан і його дружина мають 14 000 євро на банківському рахунку і володіють двома будинками. Єдиною людиною, яка офіційно проживає в колишньому австро-угорському замку, є батько Орбана.

Замок був куплений за 15 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро було витрачено на його реставрацію. За словами французького журналіста, у заяві Орбанів про все це не згадується, і поки що невідомо, хто проводив реставраційні роботи.

"Нічого страшного, якщо французи також дізнаються, що стоїть за пропагандистськими промовами Віктора Орбана. Він найбільш корумпований політик у Європі, якому доводиться брехати все більше й більше знову і знову, тому що він і так уже забагато вкрав", – вважає Хатхазі.

Варто також нагадати, що нещодавно в Угорщині заявили, що Україна нібито починає "наклепницьку кампанію" проти їхнього прем'єра Орбана. Її метою є підрив міжнародної репутації "політика" та послаблення спроможності Угорщини відстоювати свої інтереси. Як зазначають у партії влади Угорщини "Фідес", про це їм начебто розповіли угорські спецслужби на засіданні Комітету національної безпеки.

Можливо, у таку версію можна було повірити, якби замок Орбана фільмували саме українці, а не французи. До того ж розслідування пана Хатхазі та France 2 з’явилося раніше від звинувачень "Фідес".

За словами угорського незалежного законодавця, комплекс будівель Орбана у Хатвані є "міні-Версалем", який можна використовувати не лише для сімейних, а й для політичних цілей. Ще у 2023 році Демократична коаліція Угорщини ініціювала провадження щодо декларації про майно Віктора Орбана, стверджуючи, що прем’єр "використовує для робочих зустрічей замок, якого немає у його декларації про майно. Однак тоді у парламенті відхилили провадження.

Фото нижче було зроблено ще у 2023 році, якраз під час чергової реконструкції палацу.

Віктор Орбан може володіти незадекларованим замком. Фото - Акош Хадхазі

Будівля записана на батька Орбана. Фото - Акош Хадхазі

Подібні розслідування лише підкреслюють, що протиріччя між урядовою практикою та особистим стилем життя прем’єра Угорщини все частіше стають темою для політиків Європи, вважає Акош Хатхазі.

Ціна маєтку може складати близько 45 млн євро. Фото - Акош Хадхазі

2023 року його могли реставрувати

Якщо угорський прем'єр "сховав" свій міні-Версаль за 45 мільйонів євро за батьком, то резиденція президента Росії Володимира Путіна на Алтаї, за даними розслідувачів, формально стане структурою "Газпрому". Обидві споруди вражають своєю помпезністю — у випадку з алтайською резиденцією йдеться про комплекс будівель з вертолітним майданчиком, спа-центром та власною інфраструктурою, загальна вартість якого оцінюється в багато мільйонів доларів.

Показово, що обидва політики, які полюбляють говорити про "традиційні цінності" та критикувати "західну розкіш", самі живуть в умовах, що перевершують найсмішніші прояви про люксове життя. При цьому і Орбан, і Путін офіційно декларують досить скромні статки.

Детальніше про його дачу на Алтаї — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Що відомо про Орбана, його позицію щодо України, відносини з Путіним та Трампом

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, зайняв особливу позицію щодо України та війни, яка відзначалася як загальноєвропейська. Він виступає проти військової підтримки України та санкцій проти Росії, стверджуючи, що це шкодить європейській економіці. Орбан неодноразово блокував інші ініціативи щодо допомоги Україні та критикував українську мову щодо національних меншин, особливо щодо угорської громади на Закарпатті.

З Володимиром Путіним в Орбана склалися доволі тісні відносини. Угорський прем'єр зустрічався з російським президентом. Орбан часто називає свою політику "прагматичною", наголошуючи на важливості збереження економічних зв'язків з Росією, особливо в енергетичній сфері.

Підтримка Дональда Трампа з боку Орбана базується на схожості їхніх політичних поглядів та підходів. Обидва політики поширені антиліберальні погляди, скептичне ставлення до традиційних демократичних інституцій та виступають проти глобалізації. Орбан бачить у Трампа показаного союзника, який може змінити політику США щодо України та послабити трансатлантичну єдність у підтримці України. Крім того, обидва політики критично ставляться до міграційної політики та виступають за "традиційні цінності".

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан назвав, яка роль в України зараз