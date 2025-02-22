Зять Орбана хочет купить Raiffeisen у России: что известно о сделке

Raiffeisen в России: станет ли венгерский бизнесмен владельцем банка?

Один из самых богатых людей Венгрии, бизнесмен Иштван Тиборц, являющийся зятем премьер-министра Виктора Орбана, якобы рассматривает возможность покупки российского представительства австрийского банка Raiffeisen (RBI).

Об этом сообщает издание Der Standard. По данным источников, между Тиборцем и руководством RBI продолжаются "серьезные переговоры" о потенциальной продаже российской "дочки" банка. В них также участвуют представители Центробанка РФ и администрации Владимира Путина, что указывает на высокий уровень политического интереса к соглашению.

Отмечается, что именно Москва могла предложить кандидатуру Тиборца в качестве потенциального покупателя. В то же время наблюдательный совет RBI в Вене уже обсуждал возможные продажи, однако высказал определенные оговорки относительно такого соглашения.

Raiffeisen – крупнейший западный банк, до сих пор работающий в России, несмотря на международные санкции. Если соглашение будет заключено, российское финансовое учреждение получит влиятельный венгерский бизнесмен, связанный с премьер-министром страны, правительство которого неоднократно блокировало санкции против РФ.

Сам банк воздерживается от конкретных комментариев, ссылаясь на решение суда Санкт-Петербурга от сентября 2024 г., который запретил продажу российского подразделения.

Представители Иштвана Тиборца оперативно опровергли какие-либо переговоры, заявив, что бизнесмен не ведет таких переговоров.

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