Як дізнатися, чи підтримує ваш смартфон eSIM: покрокова інструкція

4 простих способи дізнатися, чи працює eSIM на вашому телефоні.

Технологія eSIM стає дедалі популярнішою, оскільки дозволяє використовувати мобільний зв’язок без фізичної SIM-картки. Це зручно, але не всі смартфони підтримують eSIM.

"Телеграф" розповість, як перевірити, чи є ця функція у вашому телефоні.

Що таке eSIM і які її переваги?

eSIM (embedded SIM) — це вбудована SIM-карта, яка не потребує фізичного носія. Вона дозволяє:

Швидко змінювати мобільного оператора без заміни картки.

Підключати кілька номерів одночасно (залежно від моделі пристрою).

Мати додатковий мобільний зв’язок у пристроях без слотів для SIM-карт (наприклад, у розумних годинах або планшетах).

Зменшити ризик втрати SIM-картки та зробити пристрій більш захищеним.

Як перевірити підтримку eSIM у вашому телефоні?

Перевірка через налаштування смартфона

Для iPhone:

Відкрийте "Налаштування" → "Стільниковий зв’язок" або "Мобільні дані". Якщо у вас є опція "Додати стільниковий тариф", ваш iPhone підтримує eSIM.

Для Android:

Відкрийте "Налаштування" → "Підключення" або "Мобільна мережа". Знайдіть опцію "Додати мобільний план" або "Додати eSIM". Якщо ця функція доступна, ваш пристрій підтримує eSIM.

Перевірка через IMEI-код

Відкрийте телефонний додаток і введіть команду *#06#. Якщо серед відображених кодів є EID (Embedded Identity Document), то пристрій підтримує eSIM.

Перевірка на сайті виробника або оператора

Якщо налаштування не дали чіткої відповіді, знайдіть свою модель на офіційному сайті виробника (Apple, Samsung, Google тощо). Оператори мобільного зв’язку також часто публікують списки пристроїв із підтримкою eSIM.

Перевірка через довідку мобільного оператора

Якщо ви плануєте підключити eSIM, зверніться до свого оператора. Вони можуть підтвердити, чи ваш телефон підтримує цю технологію, та допоможуть з активацією.

Перевірити підтримку eSIM можна через налаштування смартфона, IMEI-код або офіційні джерела виробника. Якщо ваш телефон сумісний із цією технологією, ви можете швидко підключити eSIM у свого мобільного оператора та насолоджуватися її перевагами.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобільні оператори дійсно прослуховувати ваші дзвінки і як захистити свою конфіденційність.