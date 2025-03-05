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Как узнать, поддерживает ли ваш смартфон eSIM: пошаговая инструкция

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Настройка eSIM
Настройка eSIM. Фото Коллаж "Телеграфа"

4 простых способа узнать, работает ли eSIM на вашем телефоне.

Технология eSIM становится все более популярной, поскольку позволяет использовать мобильную связь без физической SIM-карты. Это комфортно, но не все телефоны поддерживают eSIM.

"Телеграф" расскажет, как проверить, есть ли эта функция в вашем телефоне.

Что такое eSIM и каковы ее преимущества?

eSIM (embedded SIM) – это встроенная SIM-карта, не требующая физического носителя. Она позволяет:

  • Быстро изменять мобильного оператора без замены карты.
  • Подключать несколько номеров одновременно (в зависимости от модели устройства).
  • Иметь дополнительную мобильную связь в устройствах без слотов для SIM-карт (например, в умных часах или планшетах).
  • Уменьшить риск потери SIM-карты и сделать устройство более защищенным.

Как проверить поддержку eSIM в телефоне?

  • Проверка через настройки смартфона

Для iPhone:

  1. Откройте "Настройки""Мобильная связь" или "Мобильные данные".
  2. Если у вас есть опция "Добавить сотовый тариф", ваш iPhone поддерживает eSIM.

Для Android:

  1. Откройте "Настройки""Подключение" или "Мобильная сеть".
  2. Найдите опцию "Добавить мобильный план" или "Добавить eSIM".
  3. Если эта функция доступна, устройство поддерживает eSIM.
  • Проверка через IMEI-код
  1. Откройте телефонное приложение и введите команду *#06#.
  2. Если среди отображаемых кодов есть EID (Embedded Identity Document), то устройство поддерживает eSIM.
  • Проверка на сайте производителя или оператора

Если настройки не дали четкого ответа, найдите свою модель на официальном сайте производителя (Apple, Samsung, Google и т.д.). Операторы мобильной связи часто публикуют списки устройств с поддержкой eSIM.

  • Проверка через справку мобильного оператора

Если вы планируете подключить eSIM, обратитесь к своему оператору. Они могут подтвердить, поддерживает ли телефон технологию, и помогут с активацией.

Проверить поддержку eSIM можно через настройки смартфона, код IMEI или официальные источники производителя. Если ваш телефон совместим с этой технологией, вы можете быстро подключить eSIM к своему мобильному оператору и наслаждаться ее преимуществами.

Ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобильные операторы действительно прослушивать ваши звонки и как защитить свою конфиденциальность.

Теги:
#Тарифы #Мобильные операторы #eSIM #Мобільний зв'язок