Как узнать, поддерживает ли ваш смартфон eSIM: пошаговая инструкция

4 простых способа узнать, работает ли eSIM на вашем телефоне.

Технология eSIM становится все более популярной, поскольку позволяет использовать мобильную связь без физической SIM-карты. Это комфортно, но не все телефоны поддерживают eSIM.

"Телеграф" расскажет, как проверить, есть ли эта функция в вашем телефоне.

Что такое eSIM и каковы ее преимущества?

eSIM (embedded SIM) – это встроенная SIM-карта, не требующая физического носителя. Она позволяет:

Быстро изменять мобильного оператора без замены карты.

Подключать несколько номеров одновременно (в зависимости от модели устройства).

Иметь дополнительную мобильную связь в устройствах без слотов для SIM-карт (например, в умных часах или планшетах).

Уменьшить риск потери SIM-карты и сделать устройство более защищенным.

Как проверить поддержку eSIM в телефоне?

Проверка через настройки смартфона

Для iPhone:

Откройте "Настройки" → "Мобильная связь" или "Мобильные данные". Если у вас есть опция "Добавить сотовый тариф", ваш iPhone поддерживает eSIM.

Для Android:

Откройте "Настройки" → "Подключение" или "Мобильная сеть". Найдите опцию "Добавить мобильный план" или "Добавить eSIM". Если эта функция доступна, устройство поддерживает eSIM.

Проверка через IMEI-код

Откройте телефонное приложение и введите команду *#06#. Если среди отображаемых кодов есть EID (Embedded Identity Document), то устройство поддерживает eSIM.

Проверка на сайте производителя или оператора

Если настройки не дали четкого ответа, найдите свою модель на официальном сайте производителя (Apple, Samsung, Google и т.д.). Операторы мобильной связи часто публикуют списки устройств с поддержкой eSIM.

Проверка через справку мобильного оператора

Если вы планируете подключить eSIM, обратитесь к своему оператору. Они могут подтвердить, поддерживает ли телефон технологию, и помогут с активацией.

Проверить поддержку eSIM можно через настройки смартфона, код IMEI или официальные источники производителя. Если ваш телефон совместим с этой технологией, вы можете быстро подключить eSIM к своему мобильному оператору и наслаждаться ее преимуществами.

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