Як виплатити заборгованість за кредитом і комуналкою частинами

У банків є правила реструктуризації боргів під час воєнного стану

Війна та економічна криза призвели до того, що в багатьох українців накопичились борги. Є рішення, яке допоможе уникнути штрафів та судів — реструктуризація. Вона дозволяє розбити суму на частини, які буде легше сплачувати.

"Телеграф" розібрався, які умови реструктуризації боргів за комунальні послуги та за кредитами від банків. Зазначимо, у кожної банківської установи можуть бути свої нюанси та вимоги.

Комунальні борги: як розтягнути виплати

Реструктуризація боргу за комуналку можлива на строк до 60 місяців (залежно від суми заборгованості та доходу сім’ї). Загальна сума платежів (поточні + реструктуризація) не повинна перевищувати 25% доходу для працюючих громадян і 20% для пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги. Якщо грошей все одно не вистачає, договір можуть продовжити. Для оформлення потрібно подати заяву, довідку про доходи всіх повнолітніх мешканців і документи про склад сім’ї. Договір укладається з власником житла або зареєстрованим мешканцем. Якщо у складі сім’ї чи доходах відбулися зміни, про це потрібно повідомити протягом місяця.

Реструктуризація кредиту під час війни: хто може скористатися

Банки теж можуть запропонувати реструктуризацію, якщо ви не встигаєте платити за кредитом. Банки можуть висувати різні умови. Наприклад, у державному "Приватбанку" вимоги для позичальників:

Проживають або виїхали з територій, де йдуть бойові дії або є тимчасова окупація.

Отримали прострочення за кредитом після 24.02.2022 (за договором, укладеним до цієї дати).

(за договором, укладеним до цієї дати). Не мають судових рішень про примусове стягнення боргу.

Ще не оформлювали реструктуризацію раніше.

Реструктуризація кредиту в Приватбанку

Для реструктуризації боргу в "Приватбанку" знадобляться певні документи. Якщо єдиний дохід – пенсія чи соцдопомога, знадобиться довідка про доходи за останні три місяці та свідоцтво про шлюб (якщо є). Багатодітні батьки, які отримують субсидію, мають надати посвідчення багатодітної сім’ї та довідку про субсидію. Людям з інвалідністю внаслідок війни потрібно подати посвідчення, довідки про доходи, а за потреби – документи про опікунство.

"Телеграф" розповідав, що якщо домовитись за реструктуризацію не вдалося — боржника чекає суд, можливий арешт майна, вилучення його у сплату боргу. Також можуть заарештувати рахунки, навіть соціальні.