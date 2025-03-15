Не ігноруйте борги: їх можуть примусово стягнути через суд

Стягнення боргу відбувається у три етапи – досудове врегулювання через нагадування та переговори, судовий розгляд із прийняттям рішення і примусове виконавче провадження, що може призвести до арешту коштів і майна

Якщо людина взяла кредит — зобов’язана його платити попри військовий стан. Банк може піти на реструктуризацію боргу або інші послаблення у разі форс-мажорних умов, але здебільшого — блокують рахунки.

Зазвичай банки не люблять доводити справу до суду. Як зазначає юрист Віталій Ковальчук-Майданець, під час досудового врегулювання банк надсилатиме попередження про необхідність погашення боргу. Саме на цьому етапі можна домовитись про реструктуризацію, подовжити терміни виплат чи зменшити відсоткову ставку.

Стягнення боргів через суд та виконавче провадження

Якщо банк звернувся до суду — рішенням цієї установи на боржника можуть покласти не тільки кредит і відсотки, а й штрафи та пеню. Так відбувається, зазвичай, водночас юристи компанії Masser наголошують на ще одному важливому нюансі — під час воєнного стану банки можуть стягувати тільки основну суму боргу та відсотки. При цьому строки позовної давності зупиняються на час дії воєнного стану, тобто якщо банк не подав до суду під час дії воєнного стану, то зможе зробити це після нього.

Якщо і після суду борг не виплачений, справа переходить у виконавче провадження. Це фінальний етап, коли держава примушує боржника виконати рішення суду. Процес виглядає так:

Банк отримує виконавчий документ (лист або наказ) у суді.

Документ передається до виконавчої служби, яка відкриває провадження.

Боржнику надається певний строк для добровільного погашення боргу.

Якщо борг не сплачено, починається процес стягнення – арешт коштів на рахунках, опис та продаж рухомого й нерухомого майна.

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