Как выплатить задолженность по кредиту и коммуналке частями

У банков есть правила реструктуризации долгов во время военного положения

Война и экономический кризис привели к тому, что многие украинцы накопили долги. Есть решение, которое поможет избежать штрафов и судов – реструктуризация. Она позволяет разбить сумму на части, которые будет легче платить.

Телеграф разобрался, какие условия реструктуризации долгов за коммунальные услуги и по кредитам от банков. Отметим, у каждого банковского учреждения могут быть свои нюансы и требования.

Коммунальные долги: как растянуть выплаты

Реструктуризация долга за коммуналку возможна сроком до 60 месяцев (в зависимости от суммы задолженности и дохода семьи). Общая сумма платежей (текущие + реструктуризация) не должна превышать 25% дохода для работающих граждан и 20% для пенсионеров и получателей соцпомощи. Если денег все равно не хватает, договор может быть продлен. Для оформления необходимо подать заявление, справку о доходах всех совершеннолетних жителей и документы о составе семьи. Договор заключается с собственником жилья или зарегистрированным жильцом. Если в составе семьи или доходах произошли изменения, то об этом нужно сообщить в течение месяца.

Реструктуризация кредита во время войны: кто может воспользоваться

Банки тоже могут предложить реструктуризацию, если вы не успеваете платить по кредиту. Банки могут выдвигать разные условия. К примеру, в государственном "Приватбанке" требования для заемщиков:

Проживают или уехали с территорий, где идут боевые действия или есть временная оккупация.

Получили просрочку по кредиту после 24.02.2022 (по договору, заключенному к этой дате).

(по договору, заключенному к этой дате). Нет судебных решений о принудительном взыскании долга.

Пока не оформляли реструктуризацию раньше.

Реструктуризация кредита в ПриватБанке

Для реструктуризации долга в "ПриватБанке" понадобятся определенные документы. Если единственный доход – пенсия или соцпомощь, потребуется справка о доходах за последние три месяца и свидетельство о браке (если есть). Многодетные родители, получающие субсидию, должны предоставить удостоверение многодетной семьи и справку о субсидии. Людям с инвалидностью в результате войны нужно подать удостоверения, справки о доходах, а при необходимости – документы об опекунстве.

"Телеграф" рассказывал, что если договориться за реструктуризацию не удалось — должника ждет суд, возможен арест имущества, изъятие его в уплату долга. Также могут арестовать счета даже социальные.