Топ тарифів для тих, хто багато користується інтернетом: що пропонують українські оператори

Як обрати тариф для відео та соцмереж в Україні?

У сучасному світі, де інтернет став невід’ємною частиною життя, багато людей шукають тарифи, які забезпечать стабільний доступ до мережі, високу швидкість і достатній обсяг даних.

"Телеграф" розглянув топові тарифи від провідних українських операторів, які ідеально підійдуть для тих, хто "живе" в мережі.

1. Київстар – "LOVE UA Магніт Контракт"

Київстар пропонує один із найпопулярніших тарифів для активних інтернет-користувачів – "LOVE UA Магніт Контракт". За 220 грн на 4 тижні (станом на початок 2025 року) ви отримуєте:

30 ГБ мобільного інтернету;

Безлімітний доступ до популярних застосунків (YouTube, Instagram, TikTok тощо) після вичерпання основного пакету;

1200 хвилин на дзвінки по Україні на інших операторів (в мережі безліміт).

Цей тариф ідеально підходить для тих, хто багато дивиться відео чи активно користується соціальними мережами. Якщо ви підключаєтеся як новий абонент через MNP (перенесення номера), то зможете отримати одну "Суперсилу" безкоштовно.

2. Vodafone – "Red Pro"

Vodafone не відстає у пропозиціях для "інтернет-залежних". Тариф "Red Pro" за 330 грн на 4 тижні пропонує:

50 ГБ інтернету;

Безлімітний доступ до месенджерів і соцмереж навіть після вичерпання основного трафіку;

400 хвилин на всі мережі України;

Безкоштовний YouTube Premium на 2 місяці при підключенні.

Цей тариф – чудовий вибір для тих, хто потребує великого обсягу даних і часто подорожує, адже Vodafone має широке покриття 4G. Також оператор періодично пропонує акції для нових користувачів, знижуючи ціну на перші місяці.

3. Lifecell – "Вільний Лайф"

Lifecell пропонує тариф "Вільний Лайф" для тих, хто хоче максимальної свободи в інтернеті. За 250 грн на 4 тижні ви отримуєте:

Безлімітний інтернет (з обмеженням швидкості до 1 Мбіт/с після 50 ГБ на максимальній швидкості);

1000 хвилин на дзвінки по Україні + 1000 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу

Безліміт у мережі Lifecell.

Цей тариф підійде тим, хто не хоче думати про ліміт трафіку. Навіть після використання 50 ГБ ви зможете продовжувати користуватися мережею, хоч і з нижчою швидкістю, що все ще достатньо для месенджерів чи перегляду веб-сторінок.

Поради щодо вибору тарифу

Оцініть свої потреби: Якщо ви переважно дивитеся відео у високій якості чи граєте в онлайн-ігри, обирайте тариф із великим обсягом даних або безлімітом (наприклад, "Вільний Лайф" чи "Red Pro").

Перевірте покриття: Перед підключенням уточніть якість сигналу 4G у вашому регіоні, адже від цього залежить швидкість інтернету.

Скористайтеся акціями: Багато операторів пропонують знижки для нових абонентів або при оплаті наперед – це може значно зекономити ваші кошти.

Для тих, хто багато користується інтернетом, українські оператори пропонують широкий вибір тарифів – від доступних пакетів із 20-30 ГБ до повністю безлімітних рішень. Київстар, Vodafone і Lifecell мають свої переваги: "LOVE UA Магніт" виграє за ціною, "Red Pro" – за обсягом даних, а "Вільний Лайф" – за свободою використання. Обирайте тариф, який найкраще відповідає вашим звичкам і потребам, і насолоджуйтесь безперебійним доступом до мережі!

Раніше "Телеграф" писав про те, що приховані платежі та несанкціоновані списання коштів є поширеною проблемою серед абонентів українських мобільних операторів, таких як Київстар, Vodafone та lifecell.