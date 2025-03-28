В одному з обласних центрів запровадять безкоштовний проїзд: де і з якого числа

З 1 квітня пільговики зможуть їздити безкоштовно у громадському транспорті.

З 1 квітня 2025 року перевізники міського громадського транспорту зобов’язані забезпечити безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів. Відповідне розпорядження 28 березня підписав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Згідно з програмою компенсації пільгових перевезень, що діятиме у 2025-2027 роках, визначено категорії громадян, які зможуть користуватися безоплатним проїздом у тролейбусах та автобусах міського сполучення.

Хто зможе їздити безкоштовно в тролейбусах:

Учасники бойових дій, зокрема ветерани АТО;

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них;

Супроводжуючі осіб з інвалідністю І групи;

Громадяни, що постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорія);

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС (ІІ категорія);

Діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи;

Особи з інвалідністю І-ІІІ груп;

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

Діти з багатодітних сімей;

Ветерани військової служби, правоохоронних органів, пожежної охорони, податкової міліції та інших служб;

Військові, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій;

Батьки загиблих військовослужбовців;

Пенсіонери за віком;

Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю через репресії;

Постраждалі учасники Революції Гідності.

Безкоштовний проїзд у міських автобусах буде доступний для цих же категорій, за винятком того, що особи з інвалідністю ІІІ групи не матимуть права на безкоштовний проїзд у маршрутках.

Раніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський ініціював зміни до міського бюджету на 2025 рік, заклавши 5 мільйонів гривень на компенсацію перевізникам за пільгові перевезення.

Як отримати право на безкоштовний проїзд

У 2023 році виконком міської ради затвердив порядок видачі пільгових транспортних карток. Подати документи на їх оформлення можна було з 1 лютого до 31 грудня 2024 року у департаменті соцполітики.

З 1 січня 2025 року проїзд у громадському транспорті для пільгових категорій став можливим лише за наявності відповідної картки. Пасажири мають валідувати картку при посадці в транспорт – це необхідно для обліку пільгових поїздок та компенсації перевізникам.

Як пояснив начальник управління транспорту міськради Олександр Рижий, компенсація підприємствам здійснюватиметься за фактично здійснені поїздки. Якщо раніше фінансування проводилося за розрахунковими коефіцієнтами, то тепер гроші виділятимуться лише за валідацією карток у транспорті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, що гарантує нові пільги для учасників Революції Гідності. Згідно з ним, ці громадяни отримають спеціальний статус, відмінний від ветеранів війни, та право на ряд соціальних та матеріальних пільг.