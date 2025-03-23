Нові тарифи на транспорт у Запоріжжі: для кого знизять ціну у два рази

Пільговий проїзд у Запоріжжі: хто може їздити зі знижкою 50% і як оформити пільгу?

З 20 березня студенти вищих навчальних закладів, учні профтехучилищ та школярі зможуть їздити у громадському транспорті Запоріжжя зі знижкою 50%. Пільга діятиме не лише у трамваях і тролейбусах, а й в автобусах.

Про це повідомила Регіна Харченко, секретар Запорізької міської ради з посиланням на рішення викокому ради.

Студенти зможуть купувати квитки за пільговою ціною у водія готівкою (разовий квиток) або безготівково – через QR-код, мобільний додаток чи транспортну картку "Січ Студентська". Місячні проїзні квитки доступні лише у безготівковому форматі.

Умови знижки:

Діє цілий рік у будні дні (понеділок-п’ятниця);

Не поширюється на вихідні, святкові та неробочі дні;

Для отримання знижки потрібно пред’явити студентський квиток.

Школярі також зможуть купувати пільгові квитки у водія або оплачувати проїзд через QR-код і мобільний додаток.

Умови знижки:

Діє з 1 вересня по 30 червня (крім канікул і перерв між навчальними періодами);

Доступна у будні дні (понеділок-п’ятниця);

Необхідно мати учнівське посвідчення або довідку зі школи (з фото та печаткою).

Де отримати картку "Січ Студентська"?

Центральна каса КП "Запоріжелектротранс" (вул. Шкільна, 2);

Міська Молодіжна рада;

Молодіжний центр Запоріжжя.

Місячні проїзні для школярів також будуть лише у безготівковому форматі після запуску транспортної картки "Січ Шкільна", що заплановано на вересень 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, що гарантує нові пільги для учасників Революції Гідності. Згідно з ним, ці громадяни отримають спеціальний статус, відмінний від ветеранів війни, та право на ряд соціальних та матеріальних пільг.