Снимут ли льготы для пенсионеров после перерасчета пенсии

Некоторые льготы для пенсионеров зависят от размера их пенсионных выплат

Части пенсионеров пенсию перечислили в марте, а часть получит повышенную выплату в апреле. Последнее касается работающих пенсионеров. Часть льгот, получаемых пенсионерами, привязана к уровню выплат.

Льготы для пенсионеров после пересчета не отменяют, отмечают в ПФУ, если доход остается в пределах нормы. К примеру, право на скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется на год, до последнего дня календарного года. Затем Пенсионный фонд автоматически пересматривает, продолжает ли человек соответствовать критериям для получения помощи.

В ПФУ привели пример: для медицинских и фармацевтических работников, работавших и оставшихся жить в деревне после выхода на пенсию, действует 100% льгот на оплату жилья, отопления и электроэнергии в пределах установленных норм. Но есть важный нюанс: среднемесячный доход льготника не должен превышать предельный уровень (в 2025 году это 4240 грн). Поскольку на льготу влияют доходы за III и IV кварталы предыдущего года, если пенсия была меньше и льготу назначили, она остается действительной до 31 декабря 2025, даже несмотря на перерасчет.

"Телеграф" рассказывал, что есть также льготы, которые не привязаны к прибыли. Например, право на бесплатную парковку и хранение авто на стоянке для пенсионеров с инвалидностью.