За словами фахівця, найчастіше люди приходять ремонтувати проколоті шини

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23-річний продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві Денис Карпенко їздить на велосипеді всю зиму. Безпеку поїздок забезпечують дорогі — якісні та м’які — шини. Загалом за кермом двоколісного транспорту він, учитель фізичного виховання за фахом, із 15-річного віку, відколи захопився велоспортом. Відтоді постійно щось ремонтує й удосконалює у своїх велосипедах, і, звісно, знає про всі нюанси догляду за ними.

Тож "Телеграф" напередодні закриття велосипедного сезону попросив Дениса відповісти на актуальні запитання.

Дощ і підготовка до зими

— Як правильно підготувати електросамокат до їзди в дощову погоду? Наскільки надійною є заводська гідроізоляція? Чи обов'язково робити її додатково?

— У легенький помірний дощик кататися на електросамокатах ще можна, а ось у сильну зливу не рекомендовано, бо може вийти з ладу електроніка, а вона коштує недешево. На жаль, заводська гідроізоляція ненадійна. Тож бажано робити додаткову. Особливо ж треба берегти акумулятор — найдорожчу деталь електротранспорту.

Денис Карпенко

— А в чому полягає підготовка до зимового періоду? Коли це найкраще зробити і що входить у базовий чекап?

— До зимування велосипед можна готувати одразу ж, коли розуміємо, що вже не будемо на ньому кататись. Тобто у жовтні-листопаді. Його треба вимити, висушити, змастити ланцюг, щоб він за зиму не заіржавів. І, в принципі, все. Якщо це електросамокат, то треба буде раз на місяць протягом зберігання заряджати акумулятор, стежити за контролерами й дротиками, щоб вони не були вологими.

Заіржавілий ланцюг слід змастити, аби уникнути поломки

Як зберегти акумулятор у сезон і на балконі

— До речі, як продовжити життя акумулятора?

— Щоб акумулятор жив довго, його не треба розряджати в нуль. Глибокий розряд значно скорочує термін служби майже всіх сучасних акумуляторів, оскільки створює сильне навантаження на його хімічні елементи і прискорює втрату ємності. Порада "розряджати в нуль" залишилася як міф із часів старих нікель-кадмієвих батарей, які мали "ефект пам'яті". Оптимальне рішення для більшості сучасних пристроїв — ставити на зарядку при рівні близько 20 відсотків.

Водночас варто обмежувати заряд до 80–90 відсотків. Якщо ви не плануєте довгу поїздку без доступу до розетки, не обов'язково щоразу заряджати пристрій максимально.

Також слід уникати перегріву постійним струмом. У багатьох акумуляторах є спеціальна система, яка цьому запобігає, але в дешевших і в самих зарядних пристроях цього немає.

— Як не зіпсувати акумулятор самоката за одну зиму на балконі?

— Як я вже сказав, щомісяця його треба підзаряджати. Він витримує температуру до нуля градусів, але якщо вона починає опускатися нижче, то напередодні акумулятор на скутері чи електросамокаті треба зняти. У багатьох із них, до речі, стоять швидкознімні акумулятори, які знімаються натисканням пари кнопок.

Типові помилки власників і часті поломки

— Яких помилок припускаються власники, через які транспорт швидко виходить із ладу? Що "вбиває" велосипед або самокат найшвидше?

— Найчастіше перевантажують електроніку (контролери) й акумулятори в електросамокатах. Від цього вони просто горять. Зазвичай до цього призводить те, що на транспорт, розрахований на одну людину, сідають двоє-троє. Як правило, так полюбляє кататись молодь.

На другому місці — різке рушання з місця. На електровелосипеді чи електроскутері рекомендовано рушати потихеньку або з прокручування педалей, якщо є можливість, а потім уже натискати на ручку газу.

У підлітків виникають проблеми ще й із перемиканням режимів швидкості. Перемикатися треба на повільному ходу, ще коли не дуже швидко крутиш педалі. Помилка — перемикатися одразу й потім крутити педалі з усієї сили. Через це гнуться перемикачі й зірочки на задніх колесах.

Денис за роботою

— А яка поломка є класикою жанру у майстерні при вашому магазині? Що доводиться лагодити ледь не щодня?

— Серед підлітків дуже популярний стант-райдинг (трюкова їзда на задньому колесі). Це часто призводить до серйозних поломок: гнуться ободи, ламаються осі втулок, виходить із ладу кермове керування, рвуться ланцюги… А ще в їхніх велосипедах часто летять гальма й привідна частина через неправильне перемикання.

Та все ж найчастіше приносять проколені камери, які "ловлять" гострі предмети. Або ж камери, пошкоджені внаслідок наїзду на бордюри чи на ями недостатньо накачаними колесами.

Найчастіше доводиться ремонтувати шини

Ринок електротранспорту та попит у майстерні

— З чим звертаються до майстерні частіше — з класичними велосипедами чи з електросамокатами? Як змінилося це співвідношення за останні кілька років?

— Звертаються як із електрикою, так і з механікою. Останнім часом зріс попит на електрику. У цьому сегменті зараз багато варіантів. Люди старшого віку віддають перевагу триколісним скутерам або велосипедам, які самі можуть їхати й не треба крутити педалі. Для підлітків батьки здебільшого купують двоколісні скутери й самокати.

Триколісні велоскутери з дашком користуються попитом

— Чи помітили ви зростання попиту на купівлю велосипедів в останні кілька років, коли люди почали шукати альтернативу авто та громадському транспорту через тривалі відключення світла й здорожчання пального?

— Ну, механічні велосипеди як брали, так і беруть. А ось на електровелосипеди попит став більшим. Мабуть, тому, що людям не хочеться крутити педалі.

— Яка вартість цих моделей?

— У середньому 28–35 тисяч гривень.

Чому скриплять гальма і що брати в дорогу

— Одна з найпоширеніших проблем двоколісного транспорту — скрип гальм. Чому вони скриплять?

— Гальма можуть скрипіти при потраплянні піску, бруду або мастила. До речі, багато хто, змащуючи ланцюг велосипеда, не закриває гальмівні диски, а потім дивується "незрозумілому" звуку.

Буває, на гальмівні диски потрапляють бруд або мастило, що збираються на асфальті під час дощу. Найбільше в таких випадках страждають ободні гальма (вібрейки), що розташовані найближче до землі.

— І що робити?

— Обробити спеціальним спреєм для очищення гальм або просто витерти їх чистою сухою ганчіркою. Ще можна скористатися спиртом чи дрібним наждачним папером. Або, якщо дуже багато мастила, зняти гальмівні колодки й почистити.

Засоби догляду за велосипедом

— Який мінімальний набір інструментів має бути в рюкзаку кожного велосипедиста? Що можна полагодити самотужки, а з чим краще одразу йти до майстра?

— Обов'язково мультитул — компактний багатофункціональний ручний інструмент, який поєднує в собі кілька різних пристроїв в одному корпусі. У ньому є шестигранники, викрутки шліцьові та хрестові. А також велоаптечка: латки, наждачка, клей.

Але якщо людина не дуже розуміється в цих нюансах, то краще проконсультуватися у майстра або віддати йому транспортний засіб у ремонт.

Ціни на ремонт, якість і збірка в Україні

— Чи реально зараз відремонтувати якісний транспорт без космічних витрат? Скажіть, як останнім часом змінилася ситуація із запчастинами та цінами?

— У зв’язку з війною ціни зросли колосально, адже маємо проблеми з пальним, із поставками тощо. Сьогодні середній чек ремонту — півтори-дві тисячі гривень. Іноді — менше. Ремонт перемикача швидкостей, скажімо, коштує в середньому 700–800 гривень.

— Як би ви оцінили сучасну якість велосипедів і скутерів? Чи справді раніше робили надійніше?

— Технології ж не стоять на місці. І сьогодні бюджетні велосипеди стали кращими.

У магазині Дениса — широкий вибір велосипедів

— Переважно китайські технології? В Україні ж наразі немає власного виробництва?

— Чому ж немає? У нас існує виробництво бюджетних велосипедів хорошої якості. Їх збирають з імпортних комплектуючих і рам. Звісно, хотілося б, аби було повністю автоматизове українське виробництво з вітчизняних компонентів.

Механіка чи електроніка, кур'єри та швидкість

— Що особисто для вас цікавіше — класична механіка чи електроніка? Вони потребують зовсім різних навичок у ремонті?

— Мені ближчі звичайні велосипеди, оскільки сам на них катаюся. До електрики ще не дійшов, але відчуваю, що це необхідно.

В електроніці треба розуміти фізику: як там усе підключено, як воно працює, бо інакше можна потрапити в халепу. Якийсь дротик не туди підключиш — і вже вийшов із ладу контролер або акумулятор. Тому з електронікою краще звертатися до спеціалістів. Механіку можна й самому полагодити.

Особистий транспорт Дениса Карпенка

— У містах зараз часто можна побачити кур'єрів на електротранспорті. Їхні вимоги до ремонту відрізняються від запитів інших користувачів?

— У транспорту, яким користуються кур'єри, велике навантаження. Вони катаються, що називається, "на убій". На жаль, мало хто слідкує за своєю технікою, тому навіть якщо й хочуть її відремонтувати, це практично нереально. Зазвичай її доводиться замінювати на нову. Хоча задля економії дехто береться самостійно щось ремонтувати по електроніці.

— Як ви ставитеся до можливого обмеження швидкості на електросамокатах?

— Особисто я за обмеження швидкості хоча б до сорока кілометрів на годину. Адже це смертельно небезпечно, тим паче що діти часто катаються на них із перевищенням швидкості, без правил, без шоломів, без іншого захисту.

Недарма в орендованих самокатах максимальна швидкість — 20–25 кілометрів на годину.

Випадки з практики та поради покупцям

— Чи приносять у ремонт велосипеди у критичному стані? Розкажіть про найдивовижніший або найскладніший випадок із вашої практики.

— Буває, приносять техніку у такому стані, коли вже майже нічого не можна зробити. Як правило, це поламані рами після ДТП чи невдалих трюків.

В електротранспорті найчастіше горять контролери або двигуни.

— А якийсь кумедний випадок пригадаєте?

— Серед наших постійних клієнтів є один молодий хлопець, який щотижня приходить у майстерню з новими поломками. Просто він дуже активно використовує свого двоколісного друга, але не стежить за ним.

— Коли ви просто йдете вулицею й бачите людину на велосипеді або самокаті, чи одразу помічаєте несправності за звуком ланцюга, станом коліс?

— Звісно, це приходить із досвідом. Коли ланцюг не змащений, його дуже чутно. Візуально видно, коли не накачані покришки.

Денис проконсультує і підкаже

— Щось підказуєте власникам?

— Можу допомогти, якщо в когось зламався велосипед на дорозі.

— Скажіть, на що варто звертати увагу людині, яка купує вживаний велосипед чи самокат? Як не купити кота в мішку з прихованими дефектами?

— Треба дивитися механіку: усі підшипники, шарніри, у яких може бути люфт. Уважно обдивитися раму на предмет тріщин.

В електросамокатах можуть бути розхитаними мотор і контролер.

Якщо покупцеві важко самому виявити приховані дефекти або в нього виникають певні сумніви, раджу перед покупкою прийти до веломагазину й попросити фахівців зробити оцінку.

Звісно, ми рекомендуємо купувати нові велосипеди, тому що в них є гарантія, по-перше, а по-друге, вони надійні.

Шлях у велоспорт і карбонова мрія

— Чи можливо опанувати ремонт велосипедів по інтернету?

— Так, це цілком реально. На YouTube є багато гарних каналів, на яких можна подивитися конструкцію велосипедів, розбирання й збірку, огляди новинок тощо. До речі, свій перший гірський спортивний велосипед Cross я почав удосконалювати вже за пів року після купівлі у п’ятнадцятирічному віці. Спочатку самостійно перевіряв перемикання, усував якісь скрипи, незрозумілі звуки. Мені цікаво було самому все це перебрати. Спочатку (а я почав на той момент уже агресивно кататися) змінив заводську вилку, бо вона була слабенькою. Потім трансмісію замінив, щоб вона витримувала більші навантаження. Тоді — повністю гальма. Моїм учителем у цьому був YouTube.

— Як батьки до цього ставилися?

— Питали: "А навіщо ти його тоді купив, якщо все в ньому міняєш?". Але той велосипед був вартий того, щоб його апгрейднути, і потім, через два роки, купити серйозніший. На той момент я з аматорського велоспорту перейшов у професійний. У нас у Полтаві є велоком'юніті, яке катається у байк-парку, на спеціальних маршрутах із різними видами складності, на трасах. Виступаємо також в інших містах, влаштовуємо змагання зі стрибків із трампліна, перегони по вузьких кам’янистих дорогах із перешкодами тощо.

Так дитяче захоплення привело мене у професію, пов’язану з продажами та ремонтами велосипедів.

Денис Карпенко обожнює велосипеди

— На чому ви зараз катаєтеся?

— У мене два велосипеди. Один — гравійний, для швидкої їзди по трасах, по камінню, другий — двопідвіс. Це гірський велосипед, оснащений амортизацією на обох колесах, призначений для спортивного катання й стрибків.

Попри те, що колись зламав ключицю, впавши з велика на складній трасі, після відновлення продовжую кататися. Це адреналін. А для підтримки фізичної форми граю у баскетбол, із яким не розлучаюся з підліткового віку.

— Якби у вас був необмежений бюджет і доступ до будь-яких деталей, який ідеальний велосипед або електросамокат ви зібрали б для себе?

— У мене є мрія зробити надійний карбоновий велосипед, який поєднує малу вагу, високу жорсткість та поглинання вібрацій. Можна буде купити лише раму, а всі інші деталі (їх виготовляють у США, Франції й трохи у Тайвані) я зібрав би сам. На ринку такий ровер коштує 6–7 тисяч євро.

Фото авторки та надані Денисом Карпенком