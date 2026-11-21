Вихід гри позначився на робочих графіках у США й продажах консолей в Україні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

GTA VI зібрала світову аудиторію завдяки свободі дій і 13 рокам очікування, а в Україні інтерес до гри різко зріс уже на старті передзамовлень. За першу добу, 19 листопада 2026 року, світові роздрібні продажі сягнули $3,79 млрд – це рекорд індустрії розваг.

Grand Theft Auto – серія ігор у відкритому світі: гравець виконує сюжетні місії, але може й вільно досліджувати вигадані міста. Перша частина вийшла 1997 року, тож у 2026-му серії майже 29 років. GTA III у 2001 році перенесла серію у тривимірний відкритий світ і стала галузевим хітом; упродовж перших 12 років вийшло 10 ігор, пише GamesRadar. До GTA V було сім основних номерних і самостійних ігор, а GTA VI стала восьмою; з портативними частинами та доповненнями ігор у серії – понад десяток, зазначає GTA Top.

Take-Two Interactive оприлюднила власну оцінку продажів і повідомила, що до релізу гравці замовили 32,5 млн копій. За першу добу новинка принесла приблизно в 4,6 раза більше, ніж GTA V у 2013 році: $3,79 млрд проти $815,7 млн.

Чому гравці чекали на повернення гри

У GTA VI можна пройти кримінальну історію Джейсона й Лусії, а можна відкласти сюжет і поїхати на риболовлю чи піти до спортзалу. Дія відбувається у Вайс-Сіті – вигаданій версії Маямі, де, як пише Axios, гра пародіює інфлюенсерів, теорії змов і соцмережі. Свобода обирати заняття робить той самий світ цікавим і для поціновувачів кримінальних драм, і для тих, хто хоче просто досліджувати місто.

"Думаю, головна привабливість у тому, що кожен сам налаштовує співвідношення між сюжетом і вільною грою, причому може змінювати його залежно від настрою та тривалості ігрової сесії", – пояснив виданню GameDev DOU Олексій Фурман, геймдизайнер і засновник студії Dream Operator.

Попередня частина розійшлася накладом майже 235 млн копій. Онлайн-оновлення й новий контент підтримували інтерес до GTA V понад десятиліття, пише PwC. За цей час Rockstar Games зберегла спільноту, якій було до чого повертатися навіть у роки без нової частини.

Як реліз змінив ефір і робочі плани

Щоб долучитися до розмови про GTA VI, купувати гру було необов’язково. Стримери показували проходження наживо, а короткі ролики з ігровими сценами розходилися в TikTok, YouTube та інших соцмережах. На піку прямі трансляції GTA одночасно дивилися майже 8 млн людей у світі.

Ажіотаж зачепив і робочі графіки. В опитуванні GameSquare 30% працевлаштованих гравців у США відповіли, що розглядали можливість узяти відгул заради гри. Білий дім тим часом використав упізнаваний стиль GTA для ролика з Дональдом Трампом, а американські телевізійні коментатори знову заговорили про те, чи впливає насильство у відеоіграх на гравців.

Як Україна долучилася до ажіотажу

У червні 2026 року, коли відкрили передзамовлення, кількість пошукових запитів про GTA VI в Україні зросла з 104 тис. у травні до 301 тис. – у 2,9 раза, підрахувала команда Promodo. За даними трьох великих продавців електроніки, яких опитала команда, в останній тиждень перед релізом продажі консолей зросли на 111%.

Для українських гравців участь у світовій прем’єрі мала свою ціну. Гра коштувала трохи менше ніж 3500 грн – понад 10% середньої місячної зарплати в Україні, пише The Kyiv Independent. Під час відключень після російських атак потрібно було ще й живити консоль: киянин Олексій Нікулін розповів, що його зарядної станції Bluetti вистачає приблизно на 8–10 годин гри.

Під час відключень світла українські гравці живлять консолі від зарядних станцій Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Ігри дають мені відчуття нормальності, можливість перепочити від атак і відключень світла. Це схоже на звичайний вечір – такий, якого мені іноді так бракує", – сказала 19-річна студентка Наталія Шакула.

Як повідомляв "Телеграф", вихід Grand Theft Auto VI 19 листопада 2026 року став приводом для мемів. У мережі жартували й про тих, хто ще не має консолі.