Деякі з попередніх слів стосувалися українських військових у Курській області

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Президент Росії Володимир Путін змінює риторику, щоб виправдати війну й представити російську агресію як "звільнення" України. У новому інтерв’ю він запропонував українським військовим перейти на бік Росії.

У розмові з режисером Еміром Кустурицею Путін назвав заклик здаватися в полон дещо принизливим. Це помітний поворот: у попередніх заявах він сам вимагав від українських військових скласти зброю, а в березні 2025 року говорив про здачу в полон як про єдину альтернативу загибелі, повідомляє "Телеграф".

Від вимоги скласти зброю до пропозиції перейти на інший бік

24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Путін закликав українських військових негайно скласти зброю і йти додому. Тоді він вимагав, щоб вони припинили опір, і не закликав їх переходити на бік Росії.

13 березня 2025 року на спільній пресконференції з Олександром Лукашенком Путін заявив, що українським військовим у Курській області загрожує блокування. Саме на цей випадок він озвучив ультиматум.

"Буде лише два виходи – здатися в полон або загинути", – заявив тоді глава Кремля.

Навіщо Кремлю знадобилося нове формулювання

У новому інтерв’ю Путін змінює саму роль, яку відводить українським військовим у своїй версії війни. У 2022 році він пропонував їм іти додому, у Курській області говорив про полон як про спосіб вижити, а тепер уже пропонує перейти на інший бік. Так Кремль може подавати перехід на бік Росії як добровільний вибір і використовувати його в розповіді про нібито "визвольну" війну, вважає штучний інтелект ChatGPT у відповідь на відповідний запит "Телеграфа".

Усередині Росії така риторика допомагає виправдовувати продовження війни: Кремль намагається створити враження, що здатен заручитися лояльністю тих, проти кого воює. Зовнішній аудиторії Путін пропонує ту саму рамку – обговорювати дії Росії на її умовах, через розмову про те, чий бік нібито готові обрати українці.

Зміна формулювань показує, як Путін підлаштовує пояснення війни під політичні та воєнні обставини. Коли потрібно посилити тиск, у його промові звучить ультиматум. Коли потрібно представити Росію стороною, до якої українцям пропонують приєднатися, той самий заклик до здачі стає в його викладі принизливим.

Як повідомляв "Телеграф", саміт АТЕС за участю Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна майже ніяк не наблизив Україну до миру. Водночас ця зустріч у перспективі розв’язала руки Європі для активнішої підтримки Києва.