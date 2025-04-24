В Україні впадуть ціни на брухт після обвалу на світових ринках - експерт

Український ринок брухту чорних металів неминуче чекає падіння цін після обвалу котирувань на всіх світових ринках.

Таку думку висловив Олексій Кущ, коментуючи останні тенденції на ринках commodities.

"Квітень 2025 року став справжнім "ведмежим" місяцем для всіх світових бірж, в т.ч. тих, де торгують commodities. Зниження відбувалося по всім сировинним продуктам, помітно здешевлення нафти, але найбільше падіння зафіксовано в цінах на брухт", — сказав економіст.

За його словами, здешевлення брухту відбувалося у всіх регіонах світу.

"Але найбільший обвал цін відбувся у Туреччині, ринок якої напряму впливає на українські реалії. Менш ніж за місяць вартість брухту HMS 1/2 (80:20) впала майже на $70/т, тобто з $382/т CIF (на 27 березня) до $313/т CIF (на 22 квітня). Такий стрімкий темп падіння за такий короткий термін є рекордним протягом останніх 2-х років. При чому показово, що ставка на відскок після завершення Рамадану та Пасхи не спрацювала", — каже він.

При цьому, як нагадав Олексій Кущ, український ринок завжди реагує на світові тенденції із запізненням.

"Так, дійсно, ціни на брухт в Україні потроху повзли вниз, але стрімкого падіння не було. За різними прогнозами, обвал котирувань на брухт очікується приблизно у першій декаді травня", — відмітив економіст.

Експерт вважає, що в травні як раз світові тенденції доберуться до українського ринку.

"Хтось говорить, що буде "мінус" 1000 грн/т брухту, хтось – більш радикальний, прогнозує "мінус" 2000 грн/т. Але спільна думка така, що зростання цін не буде. Проте ніхто не знає, на якій позначці ринок знайде своє цінове дно. Тобто він буде його активно шукати та провалюватися по ціні все глибше та глибше", — констатував Олексій Кущ.