В Украине упадут цены на металлолом после обвала на мировых рынках — эксперт

Украинский рынок металлолома черных металлов неизбежно ждет падение цен после обвала котировок на всех мировых рынках.

Такое мнение высказал Алексей Кущ, комментируя последние тенденции на рынках commodities.

"Апрель 2025 года стал настоящим "медвежьим" месяцем для всех мировых бирж, в т.ч. тех, где торгуют commodities. Снижение происходило по всем сырьевым продуктам, заметно удешевление нефти, но наибольшее падение зафиксировано в ценах на металлолом", — сказал экономист.

По его словам, удешевление металлолома происходило во всех регионах мира.

"Но самый большой обвал цен произошел в Турции, рынок которой напрямую влияет на украинские реалии. Менее чем за месяц стоимость металлолома HMS 1/2 (80:20) упала почти на $70/т, то есть с $382/т CIF (на 27 марта) до $313/т CIF (на 22 апреля). Такой стремительный темп падения за столь короткий срок является рекордным в течение последних 2-х лет. Причем показательно, что ставка на отскок после завершения Рамадана и Пасхи не сработала", – говорит он.

При этом, как напомнил Алексей Кущ, украинский рынок всегда реагирует на мировые тенденции с опозданием.

"Да, действительно, цены на металлолом в Украине понемногу ползли вниз, но стремительного падения не было. По разным прогнозам, обвал котировок на металлолом ожидается примерно в первой декаде мая", — отметил экономист.

Эксперт считает, что в мае как раз мировые тенденции доберутся до украинского рынка.

"Кто-то говорит, что будет "минус" 1000 грн/т металлолома, кто-то более радикальный прогнозирует "минус" 2000 грн/т. Но общее мнение таково, что роста цен не будет. Однако никто не знает, на какой отметке рынок найдет свое ценовое дно. То есть он будет его активно искать и проваливаться по цене все глубже и глубже", — констатировал Алексей Кущ.