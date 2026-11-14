Спочатку множити чи ділити? Приклад 72 ÷ 9 × (11 − 5) − 6 може збити з пантелику
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У цьому прикладі легко помилитися навіть із простими числами
Математичні приклади з кількома діями можуть здаватися простими, однак неправильна черговість обчислень здатна призвести до хибного результату. Спробуйте самостійно розв’язати вираз 72 ÷ 9 × (11 − 5) − 6 і перевірте, чи вдасться вам не потрапити в пастку.
Як пояснює "Телеграф" для правильної відповіді важливо дотримуватися встановлених математичних правил і не плутати пріоритетність дій. Особливу увагу слід звернути на дужки, а також на послідовність множення та ділення.
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Розв’язання починається з дії в дужках: 11 − 5 = 6. Після цього початковий вираз набуває вигляду 72 ÷ 9 × 6 − 6.
Ділення та множення мають однаковий пріоритет, тому наступні кроки виконують у порядку їхнього запису: 72 ÷ 9 = 8, потім 8 × 6 = 48. Залишається остання дія: 48 − 6 = 42.
Головна пастка – надати множенню перевагу над діленням. Якщо спочатку перемножити 9 × 6 = 54, а потім поділити 72 ÷ 54, порядок дій буде порушено. Такий крок фактично об’єднує числа в нові дужки, яких у початковому записі немає.
Ще одна можлива помилка – відняти останню шістку одразу після обчислення дужок, хоча попереду залишаються ділення та множення. Хибний результат вийде й тоді, коли неправильно обчислити 11 − 5: помилка на першому кроці вплине на всі наступні дії.
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